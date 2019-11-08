離岸風電人才夯 北科大與台灣世曦產學合作育才
2019-11-08 20:57
聯合報 記者潘乃欣
／即時報導
我國政府進軍離岸風電，規劃2025年發電量占一年用電量的5%，帶動1.2兆元以上產值。台北科技大學宣布與業界龍頭台灣世曦工程顧問公司合作，簽定離岸風電技術發展及工程科技應用技術交流產學合作備忘錄。
北科大資訊工程學系教授陳英一指出，雙方已達成合作共識，將共同發展離岸風電相關技術，包括創新性結構分析、海上施工監測、併網的電網保護、輸變電設備的運維及查驗、葉片非破壞檢測、無人機進行風機外觀檢測等六大產學合作項目，預計半年內簽訂更深入的正式合約。
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北科大校長王錫福表示，離岸風電是我國新興的跨領域產業，人才需求逐年增長。北科大結合工程學院、機電學院、電資學院三大學院合作「離岸風電跨域學程」，開設多門實務教學課程，目標是培育出具備跨領域核心技術的離岸風電人才。
王錫福表示，對北科大來說，這項產學合作如虎添翼，有助離岸風電的深厚技術扎根學界，創造產學雙贏。
台灣世曦董事長周禮良表示，北科大是國內一流的實務研究型大學，台灣世曦可提供多種工程技術的實務經驗，藉由合作協議書的簽訂，雙方研究與工程人員得以相互協助交流，加強各領域人才與資源的共享及運用。
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