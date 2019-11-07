台灣技職響徹俄羅斯！21歲謝協益勇奪首面麵包製作金牌

2019-11-07 10:17 聯合新聞網 文章提供／遠見



謝協益學習態度積極、抗壓性強與不服輸的心態，讓他在國際技能競賽中一舉奪冠。圖／謝協益 分享 facebook 今年8月，俄羅斯喀山第45屆國際技能競賽，中華隊獲得5金5銀5銅23優勝，總排名第三，是有史以來最優異成績，顯見台灣技職教育的成果。其中，麵包製作項目更刷新紀錄，由高雄餐旅大學烘焙管理系三年級的謝協益掄元，他是如何爭取到台灣史上的首面金牌？

對謝協益來說，兩個月前，才在俄羅斯喀山拿下國際技能競賽麵包製作金牌，卻彷彿已是上輩子的事了。現在的他，已從高雄搬到台北，展開為期一年的實習。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

每天早上4點，他必須準時到麵包店LE GOÛT報到，在烤箱旁站上一天，管理店內所有麵包，直至下午4點才能下班。

定睛一瞧，他的兩隻手臂上，有幾道紅紫的燙痕，「烤箱趕著出爐麵包，速度要快，難免會被燙到。習慣了。」對於平整皮膚上冒出的口子，謝協益波瀾不驚。

「協益對麵包製作很有興趣，雖然辛苦，卻樂在其中，」這幾年來，高雄餐旅大學烘焙管理系教授廖漢雄，帶著謝協益參加大小賽事、幫忙張羅經費，深刻感受到他的執著。

廖漢雄認為，學習態度積極、抗壓性強、不服輸的心態，加上透過國際競賽代替訓練的策略，是謝協益奪牌的主因。

不打電動 滑手機只看美食

從小，謝協益對餐飲特別有興趣，媽媽、姑姑在廚房做菜，他就在旁邊看。姐姐謝佳吟透露，別人都用手機打電動，探頭去看弟弟滑些什麼內容，「永遠是美食、餐飲相關訊息。」

由於謝協益的爸爸是中古汽車商，家人比較希望他選讀汽修科。最終，他出於興趣，仍選了中山工商餐飲科。

高一時，在一群好友起鬨下，謝協益加入專門培訓選手的「烘焙選手社」。沒想到三年後，當初一起加入社團的同儕，只剩下他一人，「因為很辛苦吧！（同學）扛不太住壓力就走了，」謝協益說。

烘焙選手社，顧名思義就是培訓賽事選手的社團。一般學生是早上六點多出門上課，四點多下課，但謝協益下課後，還必須到學校的烘焙工廠，練習到晚上10點多才能回家。

「我也讀中山工商，我知道（一般生）不會那麼辛苦，」謝佳吟對弟弟有滿滿的心疼。

謝協益在高三順利拿下全國技能競賽麵包類冠軍，取得參與國際技能競賽的國手資格。就讀高雄餐旅大學烘焙管理系後，便瞄準有「技職奧運」之稱的國際技能競賽。

以賽代訓 從高壓環境學習穩定情緒

養兵千日，用在一時。為了在國際技能競賽取得佳績，近一年來，謝協益以賽代訓，馬不停蹄前往新加坡、法國里昂、中國重慶等地參加比賽。

在各種賽事中，謝協益提到，唯一沒有獲得名次的「法國UIBC世界青年廚師麵包大賽」，讓他印象最深刻。

比賽是今年1月進行，當時的里昂天寒地凍，謝協益怕冷，選手又必須自備300多公斤的設備，加上多方奔波找翻譯、住宿，未能得名是意料之中，但他的抗壓性卻在此役再度強化，「穩定的情緒是經由練習而來，常出國比賽，學會用有限資源解決問題，」他說。

有了法國賽事的磨練，5月在重慶舉辦的「一帶一路國際技能大賽」，謝協益果然拿下冠軍。

隨著時序接近8月的國際技能競賽，賽前一個月剛抽完題時，謝協益笑稱，腦袋空白了一週，完全不知如何著手，只能狂讀文獻、找資料。

謝佳吟將弟弟的辛勞全看在眼裡，「平常只有吃飯會看到人，其他時間他就關在房間裡畫形狀、剪紙，找製作麵包的靈感，」她說。

比賽規定，「藝術麵包」這道題目，必須蘊含「海洋」元素。謝協益在反覆閱讀文獻，和團隊討論、練習後，突發奇想，決定將海洋貫徹到所有題目裡，從海星、海龜、美人魚到達悟族的飛魚，統統都被放入天然酵母、法國長棍、健康穀物等各項題目裡。

喀山正式開賽前，主辦方臨時宣布，競賽項目要從原先的七道考題增加到八道，打亂賽前擬定的計畫，只能憑經驗重來。

只見所有選手臉都垮了下來，謝協益儘管緊張，仍躍躍欲試，「雖然壓力大，但是，是很不同的挑戰。」

高雄餐旅大學烘焙管理系三年級的謝協益，8月時在俄羅斯喀山拿下國際技能競賽麵包製作金牌。圖／謝協益 分享 facebook

遇強則強 提早20分鐘完賽

比賽耗時兩天共15小時。剛開始，謝協益還不熟悉環境，隔壁站的都是瑞士、韓國等強勁對手，他的慌張全寫在臉上，「但你要鼓勵他，第一天沒有那麼好，反而讓他隔天能沉住氣，武裝自己，第二天他腎上腺素爆發，就全力拚了！畢竟所有準備都是為了那一天，」廖漢雄提到，謝協益是「遇強則強」，看著旁邊選手在拚，也會更專注、更投入。

謝協益在台灣練習七道題目時，大多是時間到了，才剛好完成，這回，他在喀山做了八道題，不僅提早20分鐘完成，還能氣定神閒地整理環境，最後不僅一舉掄元，清潔項目更獲得滿分。

時間充裕、兼顧品質，是評審青睞謝協益的主因。八道題中，他拿手的「藝術麵包」，最令評審驚艷。鯨魚、龍蝦、水母盤據在礁石上的作品，栩栩如生。

既然是拿手項目，肯定胸有成竹？謝協益直搖頭說，因為擅長，反而自我要求更高，「我到出國前，還不停地修改，希望修到滿意為止。」

對於這個史無前例的冠軍，謝協益表示，當下肯定很開心，但事後回想，還是懷念選上國手後，為了在技職奧運奪下金牌的那段準備過程，「每次比賽都讓自己再成長，比賽結果是這段時間的成果展，驗證自己學的到底有沒有用上。我回憶最深的，還是整個訓練中，團隊一起投入的過程。」

其實，謝協益才剛度過21歲的生日，內在卻裝著一個穩健的中年男子靈魂。他甚至許下「成熟」的願望：以往都專注於比賽，現在要先實習，讓自己沉澱一下，好好思考未來。

連廖漢雄也認同，謝協益的技術已有一定水準，接下來應該要增加語文、食品科學等多元能力。

年紀輕輕的謝協益，未來的人生很長，他還有大把時光，可以盡情揮灑在最愛的烘焙路上。

謝協益為比賽設計的海龜麵包。圖／謝協益 分享 facebook

（作者／蕭玉品 本文出自2019.11.06《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）