他設計「五鼠臨門」 獲台科大生肖創意競賽金獎

2019-10-29 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ／台北即時報導



鼠年即將到來，台灣科技大學舉辦鼠年生肖創意設計國際競賽，來自世界各地超過500件優秀設計作品投稿，最後由張祖豪的「五鼠臨門」勝出。他的作品以圖像結合「福」字與五隻小老鼠，象徵鼠年到來，獲選平面設計類金獎，獎金10萬元。

台科大表示，他們已連續舉辦六屆生肖設計競賽，今年參賽件數再創新高，且參賽者來自印尼、越南、墨西哥、南韓、孟加拉、台灣等世界各地，大多為設計師和學生，最小的參賽者僅12歲。

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台科大表示，生肖設計競賽分為平面設計類、文創商品類，經專業評審分別評選出金獎、銀獎、銅獎、優選與佳作作品，競賽金獎得主可獲10萬、銀獎5萬、銅獎3萬、優選1萬元獎金。

平面設計類金獎作品「五鼠臨門」由張祖豪創作，他將中文字與圖像結合，把「福」的五個空白處想像為鼠門，並在鼠門內畫上五隻小老鼠，象徵五鼠臨門、五福臨門，表達鼠年將是充滿福氣的一年。台科大表示，老鼠與字體間充滿創意的巧妙結合，獲得評審一致青睞。

張祖豪表示，他很喜歡也擅長字體文字的創作變化，選擇了「福」進行創作，採用幾乎滿版的福字設計，傳達出鼠年將是充滿福氣的一年。作品圖像多以幾何圖形呈現，簡潔的設計更襯托出作品喜氣、歡樂的氛圍與意象。

台科大校長廖慶榮表示，這項比賽參賽人數年年增加，台科大除了提供競賽平台讓各國設計人才相互切磋，也協助作品實體化與推廣，往年將得獎作品製成紅包袋、T恤等應景商品，皆獲得很大的迴響。