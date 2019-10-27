親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

南應大55周年校慶 閱兵唱國歌

2019-10-27 00:04聯合報 記者周宗禎／台南報導

台南應用科大昨天55周年校慶，校園首次出現閱兵分列式，上將蒲澤春主持閱兵，全體師生唱國歌，向國父遺像行三鞠躬禮，不少老師家長覺得很新奇，「好久沒看到了」。南應大為鼓勵學生參加「大學儲備軍官訓練團」，被國防部選為南區訓練中心，比照美國學生周末寒暑假接受軍訓，畢業後下部隊服役。

參與閱兵的是台南訓練中心152名學生，南應大有61人。有學生表示，上大學後才知有這樣的從軍管道，這是自己的志願，部分學生來自軍人家庭，家長鼓勵讀完大學再從軍，不少學生則因為加入ROTC（儲備軍官訓練團），國家有補助，可自力更生減輕家長負擔。

美術系大四生楊俊杰表示，一邊讀一般大學一邊受軍訓，心理調適很重要，軍事訓練能培養抗壓力，他樂於從軍，願意接受挑戰。

上將蒲澤春校閱儲備軍官學生閱兵分列式，對站立一個多小時不動的女標兵陳亮潔豎起大拇...
上將蒲澤春校閱儲備軍官學生閱兵分列式，對站立一個多小時不動的女標兵陳亮潔豎起大拇指喊讚。 記者周宗禎／攝影
分享

運休系三年級陳亮潔坦言一開始很吃力，體能適應後就上軌道，這次閱兵她獲選擔任「標兵」，持刀站在司令台旁動也不動一個多小時，上將蒲澤春豎起大拇指稱讚她雄赳赳氣昂昂，全場師生則熱烈掌聲鼓勵。

蒲澤春說，他代表軍方感謝南應大，協助軍方自106年開辦ROTC（儲備軍官訓練團）培育高素質軍事人才，維持武器裝備與戰力，讓優秀的學生「不必投筆也能從戎」，期勉學生雖非軍校出身，將來也能像美國首位出身預官四星上將、國務卿鮑爾那樣優異軍人。

南應大舉辦「校慶55 神采飛舞」藝術季迎接校慶，有多項慶祝活動，閱兵儀式難得一見，還有軍事迷特別來攝影記錄。

大學校園首見ROTC儲備軍官學生閱兵分列式，吸引師生家長目光。 記者周宗禎／攝影
大學校園首見ROTC儲備軍官學生閱兵分列式，吸引師生家長目光。 記者周宗禎／攝影
分享

軍訓軍人國歌
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

大學儲備軍官 職涯新出路

2019-10-26 23:59

輔英科大為學生辦成年禮 外籍生家長捎來驚喜祝福

2019-10-26 16:58

南榮科大積欠教職員薪資 校方：向退場基金融資8千萬

2019-10-25 14:50

薛忠銘期許城市科大學生：打好課業基礎 把夢做大

2019-10-24 14:14

城市科大快樂學習 讓學生成為「亞洲鼓王」

2019-10-24 14:12

開平與法甜點名校簽MOU 修暑期課可抵學分

2019-10-24 13:40

只薄薄一片效能不輸鋰電池 虎尾科大研發重大突破

2019-10-22 17:43

上海城市盃校園電競賽奪冠 樹德主播分析我具侵略性

2019-10-22 11:41

永達學院何時解散清算？ 教育部：最慢明年1月

2019-10-21 14:12

不用跑回家如廁了 科大生幫印尼偏鄉小學重建廁所

2019-10-21 10:55

2019正修盃全國咖啡賽 亞洲餐旅學校抱走冠軍

2019-10-18 19:24

培育精準醫療人才 國北護增設高齡照護教學基地

2019-10-18 13:51

影／「樽鼎盃」餐飲與服務大賽 全台好手精彩競技

2019-10-18 13:17

弘光科大師赴日本名店進修 拓展學生海外實習機會

2019-10-18 12:41

西班牙辦「停格影展」全球徵件 崑大得最佳浪漫動畫獎

2019-10-18 12:36

中山工商「髮」現創意 首爾抱6金

2019-10-17 23:15

打造機場共享辦公室 科大生獲德國iF設計新秀獎

2019-10-17 12:27

光陽挹注600萬元設備 南港高工打造電動車教學中心

2019-10-15 23:29

高醫大40年同學會有洋蔥 校長院長號召下捐母校300萬

2019-10-15 09:57

永平工商表演藝術科 擴大成立時尚造型組

2019-10-14 18:11

「新五專」實習課時間長 企業更願授技術

2019-10-12 13:28

新五專去年首屆滿招 今年減招28人仍有3缺額

2019-10-12 13:19

五專回得來嗎？「新五專」去年滿招今年竟有缺額

2019-10-12 09:50

技能國手首度參加國慶遊行 教部加碼2300萬助就學

2019-10-10 13:12

瓜地馬拉副總統首度參訪北科大 盼搭起學術研究橋梁

2019-10-09 13:22

嘉義高工落實機器人教育多年 國際賽成績亮眼

2019-10-09 11:23

樹德家商熱血教師群 獲多項教育獎肯定

2019-10-08 09:04

弘光科大學生出國自主學習 煮台灣珍奶交流韓國人說讚

2019-10-07 11:03

私立華洲工家證實停辦 校長：少子化嚴重，這天遲早要來

2019-10-06 19:21

地震工程模型競賽 台東專科高職部奪耐震獎及佳作

2019-10-06 13:18

環球科大28年校慶 師生下廚宴請校友貴賓

2019-10-05 13:19

名偵探柯南日本動漫大師建國科大傳藝 轟動校園

2019-10-04 18:55

樹科大游雅婷為國爭光 獲大馬廚藝賽金牌

2019-10-03 14:17

弘光科大學生以台灣鯛做紅燒獅子頭料理 比賽拿佳績

2019-10-03 12:44

海外十大傑青來台 與科大學子分享創業經驗

2019-10-03 03:49

明新科大攜手東泰高中合作 提供原民學生多元選擇機會

2019-10-02 14:55

帶著全家一起「服務」學生 中山工商老師蕭珀如獲表揚

2019-10-01 16:23

網頁設計競賽常勝軍 新竹高商17連霸

2019-10-01 14:43

技職不重專業 黃昆輝：高教平庸化

2019-09-29 15:19
看更多

熱門文章

嘉大百年校慶 女副教授典禮場外抗議升等教授不公義

2019-10-26 12:59

30年前雄中首招女生 穿短褲上體育紅樓男生歡呼鼓噪

2019-10-26 16:42

韓國瑜交換生政見 教部：經費恐是征服宇宙級別

2019-10-26 21:02

影／台南應用科大55歲校慶 學生藝文與閱兵演出精彩

2019-10-26 18:46

美國NAE院士蕭美琛 獲頒北科大校史首位名譽女博士

2019-10-26 13:40

嘉義大學百年校慶 首創結合音樂會盛大熱鬧

2019-10-26 12:10

青少年也能改變陳規！「終結放榜新聞」團隊分享經驗

2019-10-26 11:12

世界青少年發明展 台灣奪牌率逾七成居各國之冠

2019-10-26 15:41

林燈獎學金頒獎了 得主不只「學霸」還有平頭部隊

2019-10-26 13:38

輔英科大為學生辦成年禮 外籍生家長捎來驚喜祝福

2019-10-26 16:58

迎接百年校慶 雲林東和國小踩街宣傳

2019-10-26 15:59

硬筆書法打出口碑 大忠國小用「寫字」做義賣

2019-10-26 17:02

偏鄉小校開不了特色課？ 國中校長：大自然是最佳教材

2019-10-26 18:13

他山之石就在宜蘭 輔仁大學博物館學研究所啟動地方學

2019-10-26 16:02

樹德師生進駐美濃國小 打造可循環利用的社區家屋

2019-10-26 18:01

以成立醫學系為目標 彰化師大與秀傳醫院簽署合作協定

2019-10-26 22:19

終結放榜新聞 青少年爭取話語權

2019-10-26 13:22

兒盟調查：僅2成兒少願談社會議題

2019-10-26 13:16

北科大首名女性名譽博士出爐 蕭美琛獲殊榮

2019-10-26 19:44

大學儲備軍官 職涯新出路

2019-10-26 23:59

南應大55周年校慶 閱兵唱國歌

2019-10-27 00:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top