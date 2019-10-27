南應大55周年校慶 閱兵唱國歌

2019-10-27 00:04 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ／台南報導



台南應用科大昨天55周年校慶，校園首次出現閱兵分列式，上將蒲澤春主持閱兵，全體師生唱國歌，向國父遺像行三鞠躬禮，不少老師家長覺得很新奇，「好久沒看到了」。南應大為鼓勵學生參加「大學儲備軍官訓練團」，被國防部選為南區訓練中心，比照美國學生周末寒暑假接受軍訓，畢業後下部隊服役。

參與閱兵的是台南訓練中心152名學生，南應大有61人。有學生表示，上大學後才知有這樣的從軍管道，這是自己的志願，部分學生來自軍人家庭，家長鼓勵讀完大學再從軍，不少學生則因為加入ROTC（儲備軍官訓練團），國家有補助，可自力更生減輕家長負擔。

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美術系大四生楊俊杰表示，一邊讀一般大學一邊受軍訓，心理調適很重要，軍事訓練能培養抗壓力，他樂於從軍，願意接受挑戰。

上將蒲澤春校閱儲備軍官學生閱兵分列式，對站立一個多小時不動的女標兵陳亮潔豎起大拇指喊讚。 記者周宗禎／攝影 分享 facebook

運休系三年級陳亮潔坦言一開始很吃力，體能適應後就上軌道，這次閱兵她獲選擔任「標兵」，持刀站在司令台旁動也不動一個多小時，上將蒲澤春豎起大拇指稱讚她雄赳赳氣昂昂，全場師生則熱烈掌聲鼓勵。

蒲澤春說，他代表軍方感謝南應大，協助軍方自106年開辦ROTC（儲備軍官訓練團）培育高素質軍事人才，維持武器裝備與戰力，讓優秀的學生「不必投筆也能從戎」，期勉學生雖非軍校出身，將來也能像美國首位出身預官四星上將、國務卿鮑爾那樣優異軍人。

南應大舉辦「校慶55 神采飛舞」藝術季迎接校慶，有多項慶祝活動，閱兵儀式難得一見，還有軍事迷特別來攝影記錄。