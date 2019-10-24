薛忠銘期許城市科大學生：打好課業基礎 把夢做大

2019-10-24 14:14 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 潘乃欣 ／台北報導



台北城市科技大學今天舉辦「大師講座」，由校內流行音樂學程主任薛忠銘開講，並在會中邀請校內學生也是最近獲亞洲爵士鼓王大專組冠軍的張育齊出席與學弟妹交流成功心法。

薛忠銘表示，現在是各種音樂潮流融合的時代，系上帶入的產業資源包含音響公司、電影配樂與音樂會樂手，他期勉學生把夢做大，將擁有最務實的未來。

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薛忠銘今天在大師講座上，鼓勵台下的大一新生們在大學四年裡要有「三專」精神，「專業」、「專精」與「專門」，尤其大一課程要打好基礎。這些活潑的課程內容，包含樂理編輯、演奏與管理等課程等，課程包羅萬象，學生透過這些完整的學習才能有就業接軌的機會。

他說，若大一開始就有機會可以接觸業界的活動，學好了架構，馬上就可以應用出來，不像其他的學校是大四才談業界實習。城市科大流行音樂學程主要從大一即開始透過實務面讓學生貼近企業，有實戰力經驗。

薛忠銘說，他期盼張育齊未來再接再厲的學習，因為成功絕非偶然，而是靠隨時準備好實力，抓緊每一次的表現機會，就能肩負挑戰，被更多人看見。