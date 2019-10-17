打造機場共享辦公室 科大生獲德國iF設計新秀獎
機場也能辦公！台灣科技大學建築系學生謝宗穎、黃宣庭提出「共享辦公空間系統」，在機場內的閒置區域規畫可移動式的辦公隔間，提供會議桌椅、視訊螢幕等設備。他們也結合App功能，方便使用者預訂空間，也可與他人共享共用，提供機場候機的商務人士隱密又安全的工作空間。這項作品獲2019德國iF設計新秀獎，全球僅52件作品入圍。
黃宣庭說，很多人候機時習慣拿出電腦工作，但是候機室環境吵雜，還要照顧行李，缺乏隱私性也較不安全。他自己有在接案，出國時經常需要找地方即時處理工作，很能體會商務旅客的需求，所以提出把機場內的閒置空間再利用，規畫成舒適的辦公區域，提供旅客更完善的服務。
除了共享辦公空間系統，台科大設計系學生設計的水中救援無人機、新型傷口繃帶，同樣奪下2019德國iF設計新秀獎。水中救援無人機更獲頒500歐元獎金。
台科大表示，2019德國iF設計新秀獎，是專為學生設立的設計獎項。競賽分為四大主題，像是替007詹姆士龐德設計非致命武器、針對工作空間提出新型態改善方案等。今年全球共有52件作品入圍。
台科大校長廖慶榮表示，德國iF設計獎是全球最重要的設計競賽之一，每年吸引全世界上千名設計師角逐參賽。台科大學生透過設計解決生活周遭的問題，除了提出創新的設計構想，作品也融入機構設計等實務內容，既務實又創新。
台科大設計系學生林靖芳、林宜樺共同設計「水中救援無人機」，無人機可在水中自動前進，也具有彈射氣囊、氧氣瓶、發光警示的功能，能夠即時協助水下救援行動，提供溺水者氧氣並且使其快速浮出水面，提升救援成功機會。團隊將作品概念衍生為007執行水下任務的輔助工具。
林靖芳說，近年來潛水運動越來越盛行，但是水下活動存在一定的危險性，身邊就有朋友曾經在浮潛時發生嗆水意外。為了提升水中活動的安全性，並增加救援成功機會，團隊共同發想無人機救援。雖然作品目前還在概念階段，但是設計時已將機構電路、符合人體工學的造型設計通通考慮進去，期待在未來水中救援無人機能夠真的實現。
另一組設計系獲獎作品，由設計系學生林柏岑和榮總身障重建中心合作，針對在野外受傷產生大面積傷口，設計新型的傷口緊急處理繃帶。林柏岑說，繃帶特殊的結構設計，可以改善傳統繃帶只能單向纏繞，無法有效讓傷口閉合的缺點，透過兩側繃帶的拉力使肌肉向內閉合，幫助止血的同時也避免傷口感染。
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