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五專回得來嗎？「新五專」去年滿招今年竟有缺額

2019-10-12 09:50聯合報 記者潘乃欣／即時報導

北科大等三所科大成立、主打就業導向的「新五專」第二屆甫開學，三校今年為縮小同屆學生的程度差異，釋出的招生總額比去年少28個，最後出現三缺額。

有高職老師說，五專過去興盛，如今回過頭增設，與高職教育差異不大。若要論實作教學，高職教師的能力甚至更優。三校也表示，升學風氣仍在，台灣學生太容易就能取得大學學士學位，五專的「副學士」文憑不如想像中吸引人。

由工專升格科大的台北科技大學、高雄科技大學、虎尾科技大學，去年成立五專部，並導入IBM公司的P-Tech產學合作模式，融入職場軟實力、實習課程，被稱為「新五專」。三校首屆滿招，但今年出現三缺額。苗栗仁德醫專生技製藥經營管理科今年宣布加入新五專行列，首屆招生也有三缺額。

北科大智慧自動化工程科表示，今年增加兩名額，招生狀況與去年持平，收到八名能錄取建中、北一女的第一志願考生，五名能錄取第二志願和九名能錄取第三志願的考生。虎尾科大精密機械科與高科大土木科、模具科表示，今年希望同屆學生水平更一致，三科各減少十個名額。高科模具科擬收30人，最後只招到27名學生。

高科大土木科主任黃忠發說，學生入學後，多數仍表示要繼續升學，有人認為直接念高職升大學更實在。北科大智慧自動化科主任呂志誠說，校方在家長會時加強說明，五專生畢業後先工作三年，還是可報考碩士班，升學路不會被阻斷，是一進可攻、退可守的學制。

設有五專部的龍華科技大學校長葛自祥說，新五專融入接軌就業的P-Tech模式，加值程度有限，仍敵不過社會上重視升學的風氣。教育部2017年起推行五專展翅計畫，補助五專高年級生實習、就業，連技職司都坦言成效不彰，就反映出問題。

陸續有私立高職教師反映，少子化下，增設的五專與高職搶生。新竹高工機械科老師何孟軒說，五專是由科大的教授教，實作能力不見得如高職老師扎實。高職教師擁有技術證照的比率反而較高。

呂志誠說，北科大智動科呼應人工智慧趨勢，是全台新設立的科別，目前仍無相對應的技師證照可報考，學生的實力難被證明。他籲主辦國家認證考試的單位與時俱進，舉辦符合時代需求的認證考試。

新五專主打就業導向，招生仍面臨社會上升學風氣的挑戰。本報系資料照片
新五專主打就業導向，招生仍面臨社會上升學風氣的挑戰。本報系資料照片
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