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技能國手首度參加國慶遊行 教部加碼2300萬助就學

2019-10-10 13:12聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

技能國手今年首度受邀參加國慶遊行。科技大學表示，國手致力比賽奪牌，以技優生資格保送國立科大後，學科常被當，需要學業上的輔導。勞動部今年也統計近5屆參賽、29歲以下的技能國手出路，發現國手技能不一定吃香，最多人投入零售業。這顯示國手奪牌後的升學和就業都具挑戰。

我國技能國手今年8月赴俄羅斯參加第45屆國際技能競賽，奪5金5銀5銅23優勝，在63個參賽國中名列第四。他們今天參加國慶遊行，共50名青年國手和8名青少年國手登上國慶英雄車隊，與世大運等運動賽事選手一同出場。

教育部技職司表示，為協助國手接軌就學、就業，106年開辦「國際技能競賽選手海外精進計畫」。教育部長潘文忠今年宣布再加碼2300萬元，請台科大等4所國立大學試辦「國際技能競賽選手就學就業精進計畫」，獲補助國手共52名。

技職司表示，今年試辦的「國際技能競賽選手就學就業精進計畫」增加扶助項目，包括由學校提供一對一的專業技術培訓，持續精進技術能力，以及支持國手成為學校專業技術課程的助教，和到相關產業實習至少3個月。學校也需針對每位學生的學科能力，規畫個別輔導。

台灣科技大學校長廖慶榮說，台科大6年前就設了不分系專班，專收技優生，讓他們不必和一般同學競爭。學校觀察到，技優生英文較弱，校方安排一對一或小班制的英文課，邀請應外系研究生協力，針對不同程度的學生個別輔導。

廖慶榮也說，台科大針對他們的專業，找外界業師來協助精進技術。台科大技優生以理工類為主，這幾年下來，技優生考取研究所的比率高。他們的實作優勢，也是升學時的一大加分利器。

第44屆國際技能賽電子職類金牌、台科大電子系學生蔡喻至，透過教育部的計畫前往德國多特蒙德工業大學（TU Dortmund）實驗室交流，也前往美國Kitchbot智慧溫控插座公司實習，負責撰寫程式讓產品達到有效控溫並維持馬達穩定。他表示，產品設計必須考慮量產、製造流程等問題，和過去比賽受訓很不一樣，實習幫助他與實務接軌。

台科大校友、以採訪記者身分跟著3屆國手出國比賽的Skills for U執行長黃偉翔則說，技優生和一般生畢業門檻一樣，課業罩門通常是數學和英文，電資領域學生一樣要修微積分。每人都只有24小時，國手過去專注比賽，科大別急著要求他們立刻達到一般大學生程度，可從高中課程開始輔導。

黃偉翔也說，國手在校時努力精進技藝，實作上都比老師強。但他們出社會不見得吃香，主因是台灣產業不見得需要技藝精湛的員工。勞動部統計近五屆共218名技能競賽國手的出路，發現最多人選擇零售業，不一定學以致用。他們受雇的平均投保薪資是3萬2102元，一般大專畢業生則為3萬1404元，沒有高出太多。

技能國手今年首度受邀參加國慶遊行。圖／取自勞動部技能競賽充電讚粉絲專頁
技能國手今年首度受邀參加國慶遊行。圖／取自勞動部技能競賽充電讚粉絲專頁
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台科大國際技能競賽教育部
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