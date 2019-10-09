瓜地馬拉副總統首度參訪北科大 盼搭起學術研究橋梁

2019-10-09 13:22 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ／即時報導



我國友邦瓜地馬拉共和國副總統卡培拉及夫人柯德絲今天率團，首度參訪北科大，由北科大校長王錫福代表迎接。雙方企盼藉此會面建立未來合作橋梁，在學術研究及教師人才進行深度交流，提升台灣國際能見度、建立實質互惠關係。

我國友邦瓜地馬拉共和國副總統卡培拉及夫人柯德絲今天率團，首度參訪北科大，由北科大校長王錫福代表迎接。圖／北科大提供 分享 facebook

卡培拉表示，目前瓜地馬拉的頂尖大學尚未與北科大合作，希望未來雙方能展開更多的實質合作及交流。卡培拉也參觀北科大藝文中心，對於台灣以琉璃及金屬等材質創作藝術品嘖嘖稱奇，也肯定該校兼具工程教育及人文藝術涵養的環境。

王錫福表示，目前北科大有上千名來自全球50國的國際學生就讀，其中包括5名來自瓜地馬拉的研究生及大學生。北科大擁有優質的教育環境及扎實的學術研究資源，能充分切合瓜地馬拉的社會發展及人才需求，尤其在礦業工程方面的選礦及採礦技術、應用於災害防治的IoT感測器技術等領域。

北科大教務長楊士萱指出，北科大自2004年起推動甘比亞、史瓦帝尼及沙烏地阿拉伯等國際專班累積豐碩成果，包括石油、電資、都建、土木等專業領域，迄今已培育出數百名相關領域的高階人才。

來自瓜地馬拉的北科經營管理系三年級生桂思凱表示，系上許多課程都是中文講授，一開始學中文覺得很困難，但透過語言學習可以更深入了解台灣文化，「我越來越適應台灣的生活，在這裡念書我非常快樂」。

就讀北科大金融科技與創新碩士外國學生專班的梁英已來台生活六年，「我非常喜歡台灣的社會跟文化，有很多值得祖國學習的地方，希望畢業後，我可以把在這裡學到的東西，包括台灣特別重視的價值及文化帶回國內」。