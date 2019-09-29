技職不重專業 黃昆輝：高教平庸化

2019-09-29 15:19 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



黃昆輝教授教育基金會於29日舉辦《台灣的教育還有救嗎？》記者會。（photo by張元融／台灣醒報） 分享 facebook 「技職教育的人才培育失衡問題，已嚴重影響國家發展與經濟推動。」黃昆輝教授教育基金會29日記者會公佈《我國1990年代教改以來，各級教育的發展狀況與現存問題》研究，提出「社會階層再製」、「教育品質平庸」及「人才培育失衡」影響學生個人與國家發展的3大問題，並將於10月5日提出教育政策方案。

各級教育現況

「教改20多年，教育問題依舊層出不窮，實在令人感嘆！」黃昆輝表示，他委請前任淡江大學教育政策與領導研究所所長吳明清籌組研究團隊，分「中小學與幼兒(K-12)教育、高等教育、技職教育及師資培育」4項子計畫，以客觀、系統的實徵性研究，探討「我國1990年代教改以來，各級教育的發展狀況與現存問題。」

「我國各級教育皆存在諸多問題，其中有些是久懸未決的老問題、有些是同時並存於各級教育的普遍性問題。」研究團隊歸納出3項「影響學生個人與整體國家發展」的問題：「社會階層再製、教育品質平庸與人才培育失衡」。黃昆輝強調，此3大教育問題衍生出社會問題、影響經濟發展、國家競爭力下滑，足以動搖國本。

以廣設大學為例

黃昆輝以「廣設高中、大學」政策為例說明，政府採取急速擴張政策，專科升格學院，學院升格大學，教育品質令人擔憂；而能力與性向不適合學術發展進路的學生大量進入大學院校、考幾十分就能上大學，也造成學生素質明顯下降。

「高等教育走入平庸化後，畢業生產生教育水準與教育程度不相符的現象，進而助長低薪、高失業率。」黃昆輝表示，此政策同時也影響技職教育的發展，高職學生追求升學，偏重升學準備，輕忽專業技能的學習，擴大學用落差。

至於人才培育失衡部分，黃昆輝解釋，技術（技職）學院升格科技大學後，向普通綜合大學看齊，傾向學術研究與教學，導致教師無法勝任實務課程，同時影響技術人才的培育。難怪政府在規劃《5+2產業創新計畫》時，產業界飽受「缺才、缺工」之苦，這不只是影響學生個人的教育危機，更是危及國家發展警訊。

【更多精采內容，詳見 】