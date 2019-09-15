教部試辦一對一培訓 挺技能國手返校任教

教育部今年試辦「國際技能競賽選手就學就業精進計畫」，在國手就讀科大期間，提供一對一的專業技術培訓。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

技能國手光環在就業之路未必加分，為協助國際技能競賽選手就業，教育部今年試辦「國際技能競賽選手就學就業精進計畫」，在國手就讀科大期間，提供一對一的專業技術培訓，並支持國手成為學校專業技術課程的助教、到業界實習至少三個月，學校也需針對學生學科能力規畫個別輔導計畫。

高職、專科學校及科技大學、技術學院依法皆可聘「專業及技術教師」，只要其專業或技術與應聘科目相符合，實際工作一定年限以上，不必取得學歷或教師資格，便可獲聘至學校擔任教職，獲有國際級大獎者還可減少其實際工作年限，教育部去年透過補助國立科大經費，鼓勵學校優先聘任技能競賽選手為技術教師。

雖然近五屆技能國手就業後，第一名從事行業別是批發零售業，但仍有不少技能國手靠著國手光環翻身，在相關職類領域中發光發熱，有人自行創業，再以「大學長」身分回頭贊助國手，或成為職業培訓師、技能競賽裁判長，已一技之長經驗傳承；也有些國手成為高職、科大、技術學院的「專業及技術教師」。

一九七三年、第廿一屆國際技能競賽電銲職類國手連漢濱，當年為台灣拿下第一面金牌，他從一個工地學徒，參賽奪金後，保送台中高工，再慢慢成為一百多名員工、年營業額上億元的焊接公司老闆，最後以大學長身分，回頭贊助國手。

大學長：得靠自己開創人生道路

曾在廿六屆競賽中勇奪模具職類銅牌的許永昌，從夜補校學生歷經國手培訓，如今成為斗六家商校長，靠著技能競賽加持，成功翻轉自己開創人生道路。他說，國手培訓期因有國家資源挹注，會是他們最精華的時期，「回國後，終究得靠自己開創人生道路。」