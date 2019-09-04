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國際技能競賽頒獎 台灣贏5金5銀5銅

2019-09-04 16:36台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

行政院長蘇貞昌（左4）及勞動部長許銘春（左5）與金牌選手們合照。（photo b...
行政院長蘇貞昌（左4）及勞動部長許銘春（左5）與金牌選手們合照。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
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俄羅斯喀山「第45屆國際技能競賽」台灣代表隊凱旋！以團體第4名拿下5金、5銀、5銅和23優勝。代表團4日上午接受總統接見，接著出席勞動部主辦的頒獎典禮，行政院蘇貞昌親自頒獎並宣布，5年內投入325億在技職學校，好讓選手在學校就有練習場所。

本次賽事勞動部提高獎金，從金、銀、銅牌及優勝，發給120萬、60萬、40萬、30萬元不等的獎金，給予台灣代表隊最實質的鼓勵。

資助台上十年功

行政院長蘇貞昌表示，以前政府都等拿到獎牌才請吃牛排（台下笑），現在政府大力投入資源，關注「台下十年功」，讓孩子找到自己的舞台。台灣雖然不大、人口不多，但可以在技職界的奧林匹克拿回那麼多獎牌，他特地來給大家鞠躬敬禮（躬身）。

蘇貞昌宣布，未來4年將改善技職教育環境，會花5年時間在技職學校投入325億元，讓學校內就有適合練習的場所，這樣選手「台上十分鐘」才能拿到獎牌，勞動部在獎金、證照與媒合也都要出力。

前瞻建設優化技職

勞動部長許銘春稱讚選手們是台灣「最佳的外交官」，親臨比賽現場感覺自己責任重大，選手們回國後升學或就業的協助，勞動部一定會盡全力支持。

行政院發言人谷辣斯尤達卡也表示，4年指的是前瞻建設「優化技職校院實作環境計畫」，用80億元改善技職教育環境；5年則是引導各校發展特色的「技專校院高等教育深耕計畫」，用325億元改善技職教學設備與實習場域。

國際技能競賽1950年由西班牙發起，目前國際技能組織會員國超過75個，每2年舉辦一次。我國1970年參加該組織，自第20屆起每屆均派選手參加，第32屆是1993年在台北舉行。

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勞動部行政院蘇貞昌
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