國際技能競賽台灣奪下5金5銀5銅 汽車噴漆奪下史上首面金牌

2019-08-28 14:21 聯合新聞網 技職3.0授權提供



網頁設計國手林益弛。圖／Skills for U提供 分享 facebook 台灣之光引爆俄羅斯喀山！第45屆國際技能競賽，台灣代表團奪下5金5銀5銅23優勝排名世界第四。獲選國家最佳選手、汽車噴漆金牌國手楊婷喻激動吶喊：「台灣等了十年，終於盼到汽車噴漆史上第一面金牌！」

第45屆國際技能競賽在俄羅斯喀山舉行，此次競賽有來自全世界63個國家、超過1300名選手參與，主辦單位為求賽事完整順利，募集超過3500名志工、聘請1300名專家權威擔任裁判、現場超過25萬民眾一起響應盛會。

2001年至今，汽車噴漆參賽8次，僅拿過一面銀牌三次優勝獎。「我拿金牌！我們汽車噴漆有史以來第一面金牌！距離這面金牌已經等了十年。」楊婷喻說，不論性別，只要相信自己都可以做到。

奪下銅牌的西點製作國手洪瑀襄，競賽期間每日八小時，收工後還繼續加班練到半夜，直到深夜再回到選手村休息。「有些題目是創造性的，不可能會想大辣辣地在各國勁敵面前練壓箱寶。」西點製作職類團隊早就在俄羅斯喀山尋覓臨時訓練場地，只為多增加一點奪牌可能性。

「只有練習不會背叛自己。」是洪瑀襄常掛在嘴上的話，「沒遺憾就好」是她的唯一期望。

奪下銀牌的網頁設計國手林益弛，世界賽期間像發了瘋似的不眠不休，除了練習還是練習，總被老師勸休息。「我只想把題目做好，把速度練得更快，答題最穩。」林益弛說。

「我的目標就是代表台灣的國手，甚至拿下世界獎牌，一步步至今，從未想放棄。」林益弛感謝高職老師陳錫齡，總是燈火闌珊處陪伴他的人。

汽車技術國手呂祖懿拿下銀牌，他說，讀技職也可以闖出一片天！希望更多青年投入技職教育就讀。

呂祖懿表示，台灣已經三連霸，2015年拿銅牌，2017年拿金牌，2019年這屆拿銀牌，所以即使台灣這屆一直被各國針對，還能奪牌實在很開心！

Skills for U執行長黃偉翔分析，面對俄羅斯地主國與中國、日本與歐美列強夾擊，台灣仍然拿下優於上一屆成績的5金5銀5銅23優勝，多拿了1面金牌4面銀牌，是很不容易的事！相信台灣技能圈能帶著好士氣，迎戰下一屆2021年中國上海主辦的第46屆國際技能競賽。 汽車技術國手呂祖懿。圖／Skills for U提供 分享 facebook

汽車噴漆金牌國手楊婷喻。圖／Skills for U提供 分享 facebook

汽車噴漆金牌國手楊婷喻。圖／Skills for U提供 分享 facebook