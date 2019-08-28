親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

金鐘54／電視金鐘獎入圍名單 「與惡」入圍14項大贏家

國際技能競賽台灣奪下5金5銀5銅 汽車噴漆奪下史上首面金牌

2019-08-28 14:21聯合新聞網 技職3.0授權提供

網頁設計國手林益弛。圖／Skills for U提供
網頁設計國手林益弛。圖／Skills for U提供
分享
台灣之光引爆俄羅斯喀山！第45屆國際技能競賽，台灣代表團奪下5金5銀5銅23優勝排名世界第四。獲選國家最佳選手、汽車噴漆金牌國手楊婷喻激動吶喊：「台灣等了十年，終於盼到汽車噴漆史上第一面金牌！」

第45屆國際技能競賽在俄羅斯喀山舉行，此次競賽有來自全世界63個國家、超過1300名選手參與，主辦單位為求賽事完整順利，募集超過3500名志工、聘請1300名專家權威擔任裁判、現場超過25萬民眾一起響應盛會。

2001年至今，汽車噴漆參賽8次，僅拿過一面銀牌三次優勝獎。「我拿金牌！我們汽車噴漆有史以來第一面金牌！距離這面金牌已經等了十年。」楊婷喻說，不論性別，只要相信自己都可以做到。

奪下銅牌的西點製作國手洪瑀襄，競賽期間每日八小時，收工後還繼續加班練到半夜，直到深夜再回到選手村休息。「有些題目是創造性的，不可能會想大辣辣地在各國勁敵面前練壓箱寶。」西點製作職類團隊早就在俄羅斯喀山尋覓臨時訓練場地，只為多增加一點奪牌可能性。

「只有練習不會背叛自己。」是洪瑀襄常掛在嘴上的話，「沒遺憾就好」是她的唯一期望。

奪下銀牌的網頁設計國手林益弛，世界賽期間像發了瘋似的不眠不休，除了練習還是練習，總被老師勸休息。「我只想把題目做好，把速度練得更快，答題最穩。」林益弛說。

「我的目標就是代表台灣的國手，甚至拿下世界獎牌，一步步至今，從未想放棄。」林益弛感謝高職老師陳錫齡，總是燈火闌珊處陪伴他的人。

汽車技術國手呂祖懿拿下銀牌，他說，讀技職也可以闖出一片天！希望更多青年投入技職教育就讀。

呂祖懿表示，台灣已經三連霸，2015年拿銅牌，2017年拿金牌，2019年這屆拿銀牌，所以即使台灣這屆一直被各國針對，還能奪牌實在很開心！

Skills for U執行長黃偉翔分析，面對俄羅斯地主國與中國、日本與歐美列強夾擊，台灣仍然拿下優於上一屆成績的5金5銀5銅23優勝，多拿了1面金牌4面銀牌，是很不容易的事！相信台灣技能圈能帶著好士氣，迎戰下一屆2021年中國上海主辦的第46屆國際技能競賽。

汽車技術國手呂祖懿。圖／Skills for U提供
汽車技術國手呂祖懿。圖／Skills for U提供
分享

汽車噴漆金牌國手楊婷喻。圖／Skills for U提供
汽車噴漆金牌國手楊婷喻。圖／Skills for U提供
分享

汽車噴漆金牌國手楊婷喻。圖／Skills for U提供
汽車噴漆金牌國手楊婷喻。圖／Skills for U提供
分享

西點製作國手洪瑀襄。圖／Skills for U提供
西點製作國手洪瑀襄。圖／Skills for U提供
分享

相關新聞

貪甜螞蟻男孩 赴俄羅斯贏得第45屆國際技能競賽烘焙金牌

2019-08-28 10:50

技職奧運落幕 台灣女青年拿下我國首面汽車噴漆金牌

2019-08-28 12:10

國際技能競賽 台灣勇奪5金5銀5銅

2019-08-28 11:36

青少年國際技能大賽 台灣4銀1銅奪牌率83%

2019-08-27 15:22

神農街文化常遭漠視 南臺科大出老街故事請民眾來挖寶

2019-08-27 12:05

台青少年勇闖喀山國際技能競賽 抱回4銀1銅

2019-08-27 10:17

影／北科大生在美失聯 前一天還跟家人Line

2019-08-26 14:13

北科大「留學生」失蹤 父親、教授將赴美尋人

2019-08-26 12:04

熱門文章

全國自然組最熱門科系 中央資工系連三年蟬聯

2019-08-28 09:34

影／海洋大學馬祖校區今開學 學生興奮：像在度假村

2019-08-27 16:43

開學前書單／迎向嶄新學期——不可不讀的11本好書

2019-08-27 16:44

技職奧運落幕 台灣女青年拿下我國首面汽車噴漆金牌

2019-08-28 12:10

畢業生的真心話 勸大學新鮮人「有空多回家陪伴家人」

2019-08-28 13:05

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top