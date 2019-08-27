青少年國際技能大賽 台灣4銀1銅奪牌率83%

2019-08-27 15:22 聯合新聞網 技職3.0授權提供



機器人青少年組國手林嘉祐、沈弘御。圖／Skills for U提供 分享 facebook 有技能奧運之稱的國際技能競賽首次舉辦青少年組賽事，台灣獲得4銀1銅奪牌率83%，獲得銅牌的美髮國手廖芊柔很開心，為台灣拿下第一面美髮銅牌。

台灣代表團遠赴俄羅斯喀山參賽，14-16歲青少年組賽事共參加6職類賽事，獲得銀牌職類有電氣裝配、機器人、餐飲服務、工業控制，而美髮則獲得銅牌。可分別獲勞動部獎金銀牌12萬、銅牌8萬。

美髮國手廖芊柔解釋，職類比賽內容為剪髮、染髮與吹髮造型。「站在世界最高舞台，比賽當下很享受，雖然沒能拿到金牌有些遺憾，但從結果來看還不錯，幫台灣首屆參賽就拿下一面美髮銅牌。」廖芊柔說。

機器人國手林嘉祐、沈弘御表示，比賽內容先組裝機器人，測試基本功能、程式與零件是否正常。一人負責把寫好的程式傳到機構去，再由另一位確認機器人位置與執行。國手兩人笑說，訓練過程會有彼此對競賽意見不合處，但為了比賽，學習與對方溝通，也是另外一種學習。

機器人國手認為，應該可以幫台灣拿下金牌，可是主辦國俄羅斯代表國手有巨大優勢，很多連自己都不知道的評分細項都能掌握。

2018年獲選WorldSkills BeChangeMaker、人在現場的Skills for U執行長黃偉翔受訪分析：「近年國際技能組織所舉辦的國際技能競賽開始向下扎根，除了原本熟知的青年組賽事外，更開始舉辦14-16歲青少年組賽事，希望透過81會員國網絡，引導更多小朋友投入技能學習。」

台灣時間8月28日凌晨，將參加俄羅斯喀山國際技能競賽閉幕式，青年組的成績即將揭曉，來自全世界63個國家、超過1300名選手都在等待結果。

工業控制青少年組銀牌國手林昱宏。圖／Skills for U提供 分享 facebook

美髮青少年組銅牌國手廖芊柔。圖／Skills for U提供 分享 facebook

電氣裝配青少年組銀牌國手黃家芝、陳鉉璋。圖／Skills for U提供 分享 facebook

電氣裝配青少年組銀牌國手黃家芝、陳鉉璋。圖／Skills for U提供 分享 facebook