親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

亞馬遜森林燒不停！巴西總統「擺爛反擊」國際施壓

私菸案LINE曝光！總統府參謀一句抱怨 讓邱彰信大放送

技職奧運開幕 汽車技術國手誓言拚三金紀錄！

2019-08-23 13:14聯合新聞網 技職3.0授權提供

國際技職奧運今日在俄羅斯開幕，中華隊58名選手高舉旗幟入場。圖/WorldSki...
國際技職奧運今日在俄羅斯開幕，中華隊58名選手高舉旗幟入場。圖/WorldSkills 提供
分享

第45屆國際技能競賽，從8月22日到26日，為期4天，在俄羅斯喀山盛大舉行，今年中華隊由勞動部長許銘春率團參賽，總共派出51個職類，58名國手與世界各國技職菁英好手一較高下。

「目標一定是拿金牌，上一屆國手拿了兩金，除了世界汽車技術金牌，更是台灣最佳選手獎，因此這屆目標是三金！我還要多拿一個世界最佳選手獎，1600多位世界級選手中只有一位可以獲得。」汽車技術國手呂祖懿深信自己做得到。

上屆電子金牌國手蔡喻至，這屆身份轉為指導教練。「有點感傷，但又有點興奮，因為自己參與培訓的電子國手，正踏上夢想道路。」蔡喻至再度來到國際賽現場，此刻的夢想卻是協助眼前指導了一年的國手，可以替台灣拿下獎牌。

2018年獲選WorldSkills BeChangeMaker、人在技職奧運現場的Skills for U執行長黃偉翔受訪表示：「台灣社會充斥著醫師、老師、律師...等成功模板，但事實上，社會由百工百業所撐起，這群人是多數卻鮮少被重視，因此透過國際技能競賽，讓社會看見不同職業的成功模板，讓我們的青年願意投入技能學習，並引以為傲！」

國際技能技能競賽堪稱技職奧運，比賽規模比照奧運等級辦理，比賽項目包括美容美髮、餐飲、西點製作、汽車板金、門窗目工等等，上屆台灣獲得4金1銀5銅27優勝獲獎率88%。勞動部長許銘春賽前勉勵國手：「要有絕對的專注、絕對的信心。希望58面金牌都拿回台灣」

第45屆國際技能競賽在台灣時間8月23日凌晨0點在俄羅斯喀山熱鬧開幕，中華隊選手揮舞會旗、穿著整齊深藍色西裝驚艷全場。此次競賽將與來自全世界63個國家、超過1300名選手一起競爭，主辦單位為求賽事完整順利，募集超過3500名志工、聘請1300名專家權威擔任裁判、現場更預估超過將會吸引超過25萬人一起響應盛會。

開幕典禮當中，俄羅斯總理-德米特里·梅德韋傑夫 強調：「技職是現代人重要的學習能力，透過技職讓自己有機會嘗試不同的專業方向，找到自我。」

國際技能競賽

相關新聞

樹德科大攜手南投古記 湖南「安琪盃」麵食大賽奪獎

2019-08-23 11:17

瑞芳高工新生行拜師禮 自勉在校3年好好「學功夫」

2019-08-22 16:15

擋不住珍奶的誘惑 弘光科大日韓生最愛這門課

2019-08-22 13:33

不敵少子化 嘉義縣弘德工商董事會決定停招退場

2019-08-21 20:08

永平工商輔導技優學生 錄取國立科大創新高

2019-08-21 15:16

新北國小生字簿改版 鶯歌工商廣設科學生設計

2019-08-21 13:14

科技繁星 111年技能領域列比序

2019-08-20 23:45

南臺科大師生偏鄉辦夏令營 學童開心學英語

2019-08-20 18:16

高職校長：想走繁星升學 前三比序都要兼顧

2019-08-20 14:21

科技繁星升科大 111學年度起要比「技能領域」

2019-08-20 14:19

陪伴弱勢童找回自信鑰匙 慈科大副教授羅淑芬獲師鐸獎

2019-08-20 13:20

四技二專甄審乙證三級加分 教團：減低統統有獎的弊端

2019-08-20 11:45

111學年技專考招連動 科技繁星比序增納「技能領域」

2019-08-20 11:14

台灣國際創新發明暨設計競賽 地主隊崑山科大是大贏家

2019-08-20 09:49

高架水塔藝術創作賽 崑大空設系包辦冠季軍優勝獎

2019-08-19 11:12

弘光科大教授和彰基合作 研發出紅外線離床警示系統

2019-08-19 10:59

教職員爆料為留住學生可改成績 吳鳳科大：不太可能

2019-08-19 09:39

他西語系畢業 闖出彩妝夢

2019-08-18 13:30

暑假練功 主題遊學團吹起證照風

2019-08-18 13:29

台科大建築作品奪德國紅點大獎 靈感來自羅馬浴場

2019-08-15 12:50

蓋水塔、教刷牙 弘光前進東南亞3國送愛

2019-08-15 12:04

日打工 夜上課 蘇澳海事2學生科展奪銀

2019-08-14 23:55

白天加油站打工、晚上念書拚到凌晨 他們銀了全國科展

2019-08-14 14:20

弘光科大學生環台義剪 安養中心老人寫字條為學生加油

2019-08-12 10:40

創新高 中壢高商80.2％錄取國立及企業愛用前30所名校

2019-08-11 12:08

弘光科大學生國外實習 創作料理被列為米其林餐廳菜單

2019-08-08 12:17

控教部偷跑！南榮科大拉布條抗議 籲監委糾彈不法

2019-08-07 23:26

控教育部「技術犯規」 南榮師生拉布條籲監委糾彈不法

2019-08-07 16:36

心靈捕手高職版 大明高中兩學生從記過生變榜首

2019-08-06 16:20

樹德家商美女雙獲台灣小姐榮銜 口才儀態佳

2019-08-06 14:48

四技二專放榜 錄取率93.4％微增

2019-08-06 14:22

技職生升學管道多元 新竹高商學生錄取早稻田大學

2019-08-06 12:24

轉個彎先讀二專未來路更寬 台東專科獨招訴求讓人動心

2019-08-06 12:05

四技二專聯登新制上路 五成校系加重專業科目計分

2019-08-06 11:21

四技二專聯登錄取率93.4% 商管餐旅錄取人數最多

2019-08-06 10:31

台科大設計系自製月曆 獲紐約TDC設計銀獎

2019-08-06 09:26

兼顧學業工作 勤益「假日班」夯

2019-08-06 00:19

弘光科大辦食安研習會 產學共同為民眾健康把關

2019-08-05 12:05

少子化來襲 國立勤益科大「假日班」招生逆勢成長

2019-08-05 10:55
看更多

熱門文章

是真的！侯友宜拜託：國小以下連假前不發成績單

2019-08-23 10:30

一本論文拿碩博雙學位！中山大學政治所與海洋所先簽約

2019-08-22 15:42

校長、候用校長因病猝逝 徐耀昌允諾健檢費提高到5千

2019-08-22 18:09

研究人才扎根 成大新生訓練改辦科學營

2019-08-23 10:22

暑假進入尾聲 這兩種學生恐會有「假期症候群」

2019-08-22 16:15

南榮科大停辦 郭國文：安置原則學生意願優先

2019-08-22 19:50

STEM領域人數10年減11萬 但理科女生數創5年新高

2019-08-23 10:11

台師大美術館太醜？建築人批：公共空間的暴力

2019-08-22 14:37

STEM領域大學生數 10年大減11萬

2019-08-23 10:12

瑞芳高工新生行拜師禮 自勉在校3年好好「學功夫」

2019-08-22 16:15

國際教育不只是講英語 教育部辦南區公聽會與學界座談

2019-08-22 15:33

偏鄉高中學習歷程檔 案 教部每校1年最高補助50萬

2019-08-23 00:16

大學新鮮人：中國大陸發展超乎想像 南華新生開眼界

2019-08-22 16:24

私人自行車氾濫成災 台大試推共享電動滑板車

2019-08-22 14:28

美術館醜得重傷靈魂？台師大：我們有不同靈魂

2019-08-22 14:40

國際小學堂／貨幣戰若開打 美中誰最受傷

2019-08-22 23:43

共享電動滑板車進台大 學生樂見「希望費率便宜」

2019-08-22 14:50

顛覆乾旱毀滅說 台大揭密：吳哥古文明疑因大洪水消失

2019-08-22 14:36

校長赴陸交流惹議 教部：強化自我監督內控機制

2019-08-22 15:03

技職奧運開幕 汽車技術國手誓言拚三金紀錄！

2019-08-23 13:14

樹德科大攜手南投古記 湖南「安琪盃」麵食大賽奪獎

2019-08-23 11:17

美國校車啟用GPS定位 家長將可手機追蹤

2019-08-22 14:34

彌補英語學習資源城鄉差距 雲林新學期8名外師加入

2019-08-23 13:32

表現亮眼 台灣國際創新發明競賽龍華師生奪6獎

2019-08-22 17:58

「作伙來種田」南臺科大師生自種越光米 歡喜分享收成

2019-08-23 11:33

U值媒／教孩子別打架，最好的方法是

2019-08-23 12:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top