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控教部偷跑！南榮科大拉布條抗議 籲監委糾彈不法

2019-08-07 23:26聯合報 記者謝進盛章凱閎╱連線報導

學校遭勒令停辦，南榮科大師生昨拉布條抗議，控訴教育部「技術性犯規」、「偷跑」，罔...
學校遭勒令停辦，南榮科大師生昨拉布條抗議，控訴教育部「技術性犯規」、「偷跑」，罔顧學生受教權。記者謝進盛／攝影
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台南市南榮科大本月遭教育部勒令停辦，震撼地方，教育部本月17日啟動600多名學生安置作業，校方昨天下午拉布條抗議，控訴教育部「技術性犯規」、「偷跑」，不尊重學生意願，硬急著將學生「送」出去，呼籲監委糾彈不法。

教育部技職司司長楊玉惠表示，南榮科大明年2月停辦消息一出，教育部就收到大量家長、學生反映希望能安排轉學安置。主因是各校新學期轉學考早已結束，若拖到明年2月才轉學，恐怕更難銜接他校的下學年的課程，「部內是以維護學生受教權為第一順位，何來偷跑之說？」

高教工會南榮分會昨在學校開會，主要三大訴求分別為「持續團結催討欠薪」、「推動校務正常運作」、「維護學生受教權益」。

「教育部是技術性犯規！根本是『偷跑』！」高教工會南榮分會召集人許金彥，昨在會中痛批教育部只想關校，沒有深入去探討學生權益。

他表示，教職員已被校方積欠超過3個月薪水，多數依舊堅守崗位；校方今年8月1日起一年內都算停招期，明年2月1日停辦才正式生效，而教育部的網站清楚明載，停招期間應該要維持校務運作正常，保障學生的受教權；學校現在現都還是「停招」期間，不解教育部到底在「急啥！」

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