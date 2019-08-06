兼顧學業工作 勤益「假日班」夯

2019-08-06 00:19 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ／台中報導



國立勤益科技大學校長陳文淵（左三）積極拜會企業，提供學生更多就業機會。 圖／國立勤益科技大學提供 分享 facebook

目前雖逐漸少子化，國立勤益科技大學附設進修學院暨專科進修學校的「假日班」，招生卻呈現逆勢成長，頗受歡迎。

校務主任邱文志指出，主要是假日班可讓學生同時兼顧學業和工作，成就「好學歷、好就業」。

邱文志說，假日班是學員利用假日完成二專或大學學業，周六、日到校上課，周一到周五可照常工作賺錢。

據校方表示，學生選擇假日班，多半因特殊家庭環境，有些是家裡需要學生提早經濟獨立，也有學生希望藉由工作與就學兼顧，以承接家族事業。

邱文志說，學生既要工作又得上課，雖緊湊辛苦，但花數年時間就可拿到國立科大文憑，有正職員工待遇福利，又可以減輕繳交國立科大學雜費的經濟負擔，一舉數得。

另外4年的工作和學習累積知識和經驗，年資獲公司認可、有助升遷，假日班可選擇的科系多，在升學過程中可依據興趣或職場需求轉換科系，以雙專長厚植自己的就業實力。

邱文志說，隨著社會多元化，選擇符合自己需要的進修方式，是一股新趨勢，也是務實作法。雖然選擇假日班就讀者一般已有既定工作，但勤益仍會提供線上企業職缺平台，協助新生或是在校生轉職參考。

校方明天公告申請入學缺額及招生科別，9日至22日現場報名，網址：http://ncce.ncut.edu.tw/，電話：（04）23924505，分機7855-7858。