全台第一！慈濟科大設失智社區服務據點 阿公阿嬤免費上學去

2019-07-15 15:28 聯合新聞網 花蓮訊



透過長照實習場域，讓不同世代的年輕人，可以了解、學習、連結。圖／慈濟科大提供 分享 facebook

「卡緊！做伙來去醫學院種菜！」讓阿公阿嬤掛心、碎碎念的醫學院，其實是慈濟科技大學的失智社區服務據點「瑞智憶學苑」。這可是全台灣第一間設立在大專院校的失智社區服務據點，開放時間比照學生上課時段，不但從週一到週五天天都有，還是長照所和護理系學生的長期照護實習場域。特別的是，通通免費，讓失智長者和家屬完全不用花費一毛錢！

因為，慈濟科技大學「瑞智憶學苑」正是花蓮縣衛生局核定的失智社區服務據點！目前，共有九位認知功能退化的長輩（分別是6女3男、平均年齡83歲，最年長92歲、最年輕63歲），不但有個人專屬的聯絡簿，每天紀錄阿公阿嬤的精神、情緒、進食和服藥狀況，也會觀察老人家的活動參與意願、配合程度和社交情形，讓家屬放心的把「老大人」交給慈濟科技大學，透過聯絡簿相互提醒和回饋。中午用餐後，還有電動沙發可平躺午休，簡直一點不輸給五星級養生村。

目前，花蓮縣預估有4,000多人失智，卻僅1,000多人確診。所以，衛生局設立27個失智社區服務據點，慈濟科技大學就申請了三個，分別是校內的瑞智憶學苑、吉安鄉福興村的長壽俱樂部，以及秀林鄉佳民部落格督善教會的原鄉睿智照顧學堂。長期照護研究所長宋惠娟表示，取名為「瑞智憶學苑」，就是強調精「瑞智」能、活化大腦，希望長輩來「憶學苑」上課後，提升記憶力和認知功能。

所以，每天上學，阿公阿嬤都迫不急待地想「巡田水」，看看前幾週才種下的A菜、蒜頭到底長大了沒？長期照護研究所學生帶動的園藝治療，讓失智長輩重溫播種、發芽、收成的歷程，感受生生不息的成長、萬物生命的變化，也能重溫以往的農務生活，感覺自己是被肯定、被需要的。

長期照護研究所學生帶動的園藝治療課程。圖／慈濟科大提供 分享 facebook

除了有活化長者大腦的認知課程、伸展身體的運動課程，還設計芳香療法、音樂療法、機器寵物療法、園藝療法等非藥物療法，豐富了失智長輩的生活。尤其，慈濟科技大學仿效日本的「減法照顧」，完全顛覆華人傳統家庭照顧思維，不剝奪既有能力，而是積極地協助他們康復，達到生活自理。所以，「瑞智憶學苑」阿公阿嬤得自行用餐、洗碗，排隊刷牙、漱口，協助打掃和清理工作，盡量讓老人家多活動，而非飯來張口、茶來伸手，凡事仰賴他人。

家屬楊小丹表示，今年四月，送92歲的媽媽來瑞智憶學苑，之前都是自己和姐姐24小時全天照顧。因為媽媽個性較內向害羞，發現慈濟科大的老師和學生照顧很用心，讓媽媽越來越有安全感。曾有一天傍晚五點下課來接送，還被媽媽抱怨「怎麼這麼早來接啊？」如今媽媽自理能力比以往好，也不用全天候陪伴，自己也能外出辦事或休息，輕鬆許多。

長期照護研究所長宋惠娟表示，即使是失智了，還是能透過活動參與和社交互動來延緩認知退化。尤其，慈濟科大特地安排長期照護實作課程和實習場域設計，讓不同世代的年輕人與老人家互動，進一步了解、學習、連結，才能針對長輩的需求提供合適的照護服務，更明白長期照護領域，最需要的不是技術，而是用心。

慈濟科技大學護理科五年級學生布妮‧依斯坦然表示，在醫院實習，常被病患和家屬認為是護理師，難免有所防備。不過，在瑞智憶學苑，阿公阿嬤都當我是孫女，互動關係更融洽。護理科五年級學生妲娜峇思‧拿亥蘇嵐表示，在瑞智憶學苑都是同一批阿公阿嬤，家屬也很信賴我們，又有老師指導我們帶動遊戲治療，相信能學習到更多。