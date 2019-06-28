升學?工作?選擇困難? 放心同德替您想好了

2019-06-28 00:00 文／ 同德家商 提供



驪歌響起，畢業的季節來臨，許多學生即將投入人生的下個階段，有些人選擇考取理想的學校即將迎接大學人生，有些人則選擇投入職場，而您想好了嗎?

是要繼續升學?還是投入職場?或者是因為經濟壓力的因素讓您怯步了呢?

如果說邊工作邊讀書還有薪水可以拿，你相信嗎?

全國知名餐飲科特色課程_義式窯烤教室。 圖／同德家商 提供 分享 facebook

放心，同德做得到，同德家商與大學端及多家廠商簽約做產學合作，校長林元貴指出，學生畢業後，能夠選擇學校提供產學合作升學，同德提供國立台中科技大學進修產學合作班、專科進修學校假日班，達到二專接二技的效果，畢業即享有國立大學文憑，而另一方面在元培醫事科技大學也開辦企業實務專班，與國內知名連鎖企業合作，能夠以工作為主，學業課程也相當貼近產業實務需求，在畢業後也能夠取得大學畢業證書，更有機會到日本東京新宿御苑學院實習，而工作方面，學校積極與許多知名廠商合作，其中包括漢來餐飲集團、義美食品、長榮空廚、世界級跑車輪框製造商富成科技、旺宏電子等，讓學生在大公司下工作，累積實務經驗。

汽修車科學生至法拉利輪框製造商富成金屬科技實習照片。 圖／同德家商 提供 分享 facebook

學生不論是讀書或是工作，同德都替您想好了，加上我們是中投區唯一連續三年榮獲建教產學合作績優學校，辦學有品質、有口碑，經得起檢驗的學校，老師用心，家長安心。其中更重要的當然是費用的問題，許多人讀大學花費相當龐大，而如果您選擇產學合作的管道，不但不會造成家庭經濟負擔，也能夠利用自己所所學的技術賺取學雜費，甚至連生活費也一手包辦，邊讀書邊工作累積社會經驗，也不造成家庭經濟的壓力，這麼好的機會，您還在考慮甚麼呢?趕快選擇同德，開啟您的無限可能!

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