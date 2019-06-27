華夏科技大學化妝品應用系 8金閃耀韓國首爾

2019-06-27 11:47 聯合新聞網 新北訊



圖／華夏科技大學提供 分享 facebook

華夏科技大學化妝品應用系石美芳老師與陳靜如、吳芷霖、簡妤潔等三位學生參加5月所舉辦的韓國首爾IHO / IBH競賽，總共獲頒8面金牌的優異成績。石美芳老師本次總共在「時尚表演會(真模)」、「創意盤髮造型」、「創意紙圖設計」等三項獲得金牌殊榮。要先顧好平日課堂教學，只能在晚間與假日趕工製作比賽用的藝術假髮片及飾品，並抽空討論造型設計精進化妝與髮型技術，並花時間製作比賽作品。

好幾次累到回家直接倒在床上睡著，隔天一早又趕到課堂上課，也曾想過為什麼要這麼累，但就是想突破自己，用設計、技藝與雙手的創作創新前進，以身作則讓學生知道學無止境，沒有任何藉口讓自己停下來，好險家庭是支持我的，石美芳說。就算自己已經忙得焦頭爛額，仍然花時間指導學生練習並準備競賽作品。

出國比賽得到教育部深耕計畫補助，就是希望用更深度的師徒傳承精神，以手把手的身教言教補強課堂上制式化的課程，尤其是像美容美髮行業非常重視雙手細節動作，都會導致作品在細微處的視覺差異，更需要透過不斷練習與過程中即時的指導修正來加速學習成長，從臨摹到創新來完成技藝的傳承。

陳靜如同學曾分別在日本與法國的國際競賽獲得金牌與銀牌佳績，這次在韓國比賽贏得「舞台創意彩妝」金牌，表示很榮幸能在當前引領亞洲流行尖端的韓國首爾得到這面金牌，這是一個最好的鼓勵，繼續在美的產業裡面奮鬥磨練，回想自己在比賽的投入可以說是瘋狂來形容，曾經長達幾個月白天上課，晚上徹夜趕工做藝術髮片、配飾作品以及競賽禮服加工，累了就用睡袋躲在工作室角落睡個2、3小時，家裡雖然不遠但來來回回實在太浪費時間，到了假日再拉著石老師到校指導彩妝與髮型。

很感謝華夏科大校方全力支持，開放空間及空調、水、電及設備器材讓選手們使用，專心把競賽準備好。比賽的成績都會過去，但技術實力與國際眼界卻是累積在自己身上誰也拿不走，只要願意努力不怕不被栽培，陳靜如說。

吳芷霖同學在「創意盤髮組」、「假髮管理」、「美髮藝術」等三個組別獲得金牌，繼2018年在法國巴黎贏得OMC世界盃「夢幻髮型」金牌之後再創佳績，當年賽後獲得總統與副總統的越洋賀電是最珍貴的回憶，從競賽選手一路走來，深刻體認站在台上閃耀金光一分鐘的背後不只是十年功，參與國際競賽就是用世界標準挑戰自己的技術與設計能力，那是一種巨大的精神壓力，而且參加國際比賽是真的非常燒錢，雖然石老師與學校都盡量爭取運用教育部專案計畫補助，但當作熱身的國內競賽與日常練習的耗材，這些大多要自己去努力打工賺錢負擔。

除此之外，日常學校課業也要用心兼顧，很多時候疲憊的想給自己放假，好險有陳靜如同學一起努力朝向目標拼命學習奮鬥，彼此相互學習與腦力激盪的夥伴，工讀完深夜走回工作室繼續拼，總會有另一盞不孤單的燈，累了就一起窩在工作室瞇一下也不擔心害怕，有好的老師與夥伴是能堅持繼續攀登卓越到今天的關鍵，吳芷霖表示一口氣拼出三面金牌，除了不想輸給老師之外也是因為自己存下來的費用已經快用完，可能不再參加國際比賽而為自己留下美好回憶，未來希望在華夏累積出的國際級技術、能力、眼界與成績，讓自己走向世界職業舞台。

簡妤潔同學則在「創意美髮包頭」組獲得國際評審青睞金牌殊榮，今年大二的簡同學加入選手培訓時間比較短，但努力程度與心態調整的非常好，在課餘時間努力磨練自己彩妝髮型技藝之外，擔任石老師教學實踐研究計畫的兼任助理，負責研究資料蒐集與整理的繁重工作，雖然學姐們的辛苦競賽經歷就在眼前，並沒有嚇走這位國際競賽新的金牌選手，簡妤潔說美容美髮技術實力是不斷練習累積起來的，別人比你早五年、十年開始接觸練習，要怎麼能超越他們？只有更努力而且是超及努力才有機會站上最高的那個頒獎臺階。

學姊完勝後終於可以換我睡期待已久工作室了，簡同學笑著說。三位選手都有自己精彩的奮鬥故事，在石老師以師徒制精神帶領之下，就像是一家人彼此關懷幫忙，把國際競賽當作一個跨領域的目標導向學習，再次向世界展示台灣技職教育透過雙手來創新設計，創造發展的優秀成果。