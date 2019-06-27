親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
前進校園特搜
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

空服工會四訴求讓步 專家分析長榮若不妥協的風險

檢仔聊齋：升官文化下，荒腔走板的檢警關係

華夏科技大學化妝品應用系 8金閃耀韓國首爾

2019-06-27 11:47聯合新聞網 新北訊

圖／華夏科技大學提供
圖／華夏科技大學提供
分享

華夏科技大學化妝品應用系石美芳老師與陳靜如、吳芷霖、簡妤潔等三位學生參加5月所舉辦的韓國首爾IHO / IBH競賽，總共獲頒8面金牌的優異成績。石美芳老師本次總共在「時尚表演會(真模)」、「創意盤髮造型」、「創意紙圖設計」等三項獲得金牌殊榮。要先顧好平日課堂教學，只能在晚間與假日趕工製作比賽用的藝術假髮片及飾品，並抽空討論造型設計精進化妝與髮型技術，並花時間製作比賽作品。

好幾次累到回家直接倒在床上睡著，隔天一早又趕到課堂上課，也曾想過為什麼要這麼累，但就是想突破自己，用設計、技藝與雙手的創作創新前進，以身作則讓學生知道學無止境，沒有任何藉口讓自己停下來，好險家庭是支持我的，石美芳說。就算自己已經忙得焦頭爛額，仍然花時間指導學生練習並準備競賽作品。

出國比賽得到教育部深耕計畫補助，就是希望用更深度的師徒傳承精神，以手把手的身教言教補強課堂上制式化的課程，尤其是像美容美髮行業非常重視雙手細節動作，都會導致作品在細微處的視覺差異，更需要透過不斷練習與過程中即時的指導修正來加速學習成長，從臨摹到創新來完成技藝的傳承。

陳靜如同學曾分別在日本與法國的國際競賽獲得金牌與銀牌佳績，這次在韓國比賽贏得「舞台創意彩妝」金牌，表示很榮幸能在當前引領亞洲流行尖端的韓國首爾得到這面金牌，這是一個最好的鼓勵，繼續在美的產業裡面奮鬥磨練，回想自己在比賽的投入可以說是瘋狂來形容，曾經長達幾個月白天上課，晚上徹夜趕工做藝術髮片、配飾作品以及競賽禮服加工，累了就用睡袋躲在工作室角落睡個2、3小時，家裡雖然不遠但來來回回實在太浪費時間，到了假日再拉著石老師到校指導彩妝與髮型。

很感謝華夏科大校方全力支持，開放空間及空調、水、電及設備器材讓選手們使用，專心把競賽準備好。比賽的成績都會過去，但技術實力與國際眼界卻是累積在自己身上誰也拿不走，只要願意努力不怕不被栽培，陳靜如說。

吳芷霖同學在「創意盤髮組」、「假髮管理」、「美髮藝術」等三個組別獲得金牌，繼2018年在法國巴黎贏得OMC世界盃「夢幻髮型」金牌之後再創佳績，當年賽後獲得總統與副總統的越洋賀電是最珍貴的回憶，從競賽選手一路走來，深刻體認站在台上閃耀金光一分鐘的背後不只是十年功，參與國際競賽就是用世界標準挑戰自己的技術與設計能力，那是一種巨大的精神壓力，而且參加國際比賽是真的非常燒錢，雖然石老師與學校都盡量爭取運用教育部專案計畫補助，但當作熱身的國內競賽與日常練習的耗材，這些大多要自己去努力打工賺錢負擔。

除此之外，日常學校課業也要用心兼顧，很多時候疲憊的想給自己放假，好險有陳靜如同學一起努力朝向目標拼命學習奮鬥，彼此相互學習與腦力激盪的夥伴，工讀完深夜走回工作室繼續拼，總會有另一盞不孤單的燈，累了就一起窩在工作室瞇一下也不擔心害怕，有好的老師與夥伴是能堅持繼續攀登卓越到今天的關鍵，吳芷霖表示一口氣拼出三面金牌，除了不想輸給老師之外也是因為自己存下來的費用已經快用完，可能不再參加國際比賽而為自己留下美好回憶，未來希望在華夏累積出的國際級技術、能力、眼界與成績，讓自己走向世界職業舞台。

簡妤潔同學則在「創意美髮包頭」組獲得國際評審青睞金牌殊榮，今年大二的簡同學加入選手培訓時間比較短，但努力程度與心態調整的非常好，在課餘時間努力磨練自己彩妝髮型技藝之外，擔任石老師教學實踐研究計畫的兼任助理，負責研究資料蒐集與整理的繁重工作，雖然學姐們的辛苦競賽經歷就在眼前，並沒有嚇走這位國際競賽新的金牌選手，簡妤潔說美容美髮技術實力是不斷練習累積起來的，別人比你早五年、十年開始接觸練習，要怎麼能超越他們？只有更努力而且是超及努力才有機會站上最高的那個頒獎臺階。

學姊完勝後終於可以換我睡期待已久工作室了，簡同學笑著說。三位選手都有自己精彩的奮鬥故事，在石老師以師徒制精神帶領之下，就像是一家人彼此關懷幫忙，把國際競賽當作一個跨領域的目標導向學習，再次向世界展示台灣技職教育透過雙手來創新設計，創造發展的優秀成果。

圖／華夏科技大學提供
圖／華夏科技大學提供
分享
圖／華夏科技大學提供
圖／華夏科技大學提供
分享

髮型韓國
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

相關新聞

弘光科大宿舍和圖書館人臉辨識系統 雙胞胎也可分辦

2019-06-27 10:25

台灣第一個品水師 開設全球首個全中文品水學程

2019-06-26 14:50

中壢高商這專班直升北商大 大四就帶薪會計事所搶著要

2019-06-26 12:08

北科大學生自製單體式座艙賽車 8月赴日出賽

2019-06-25 16:27

教育電臺金聲獎揭曉 崑山科大學生電台獲公益廣告獎

2019-06-25 15:41

修平科大設Gogoro培訓基地 校長：產學雙贏

2019-06-25 11:19

謝哲人、謝佳真父女發明王 她專利68件老爸600件

2019-06-25 08:41

新課綱將上路 高職建教班改制 部定必修大減

2019-06-25 00:00

第9屆金蘭盃國際廚藝賽 學生組成績揭曉

2019-06-24 16:52

全國中小企業工商產業交流 育達科大簽署產學合作

2019-06-21 19:30

高教工會盼亞太學院儘速解散 防財團覬覦校產

2019-06-20 18:42

第四所大專退場！亞太創意技術學院停辦

2019-06-20 14:26

上騰工商高二生可出國見習 日本迪士尼學餐飲

2019-06-20 14:12

新加坡全球品牌策劃大賽總決賽 南臺科大團隊季軍

2019-06-20 11:53

三信家商電競戰鷹隊 勇奪英雄聯盟電競賽南區冠軍

2019-06-20 11:53

弘光科大捐太陽教學設備 致用高中學生使用

2019-06-20 11:25

從科學玩具學生物學 細胞分裂、核苷酸配對So Easy！

2019-06-20 11:20

拚技職教育典範城市 桃市「工匠學堂」下月開課

2019-06-19 23:07

鼓勵參加國際技能賽 獎金加碼 最高達120萬

2019-06-19 14:19

影／求白雲快快散去 彰商排字空拍祝福衛七號順利升空

2019-06-19 11:40

基隆二信應用外語科朱冠穎 高一首次多益就考900高分

2019-06-19 10:30

2019大專生三創競賽東區決賽 台東專科奪創業組第一名

2019-06-18 19:50

海峽職工論壇：加強交流 促進兩岸共同成長

2019-06-18 14:32

3D動畫全國大賽 崑山科大視傳數媒動畫贏很大

2019-06-17 14:11

調整學雜費最終日 樹人醫專申請調整幅度2.5%

2019-06-17 11:08

64歲開平餐飲學生領市長獎 將攻讀高餐大

2019-06-16 20:56

韓國創新發明大賽 台灣隊奪17金6銀2銅排名第二

2019-06-16 19:18

明新科大畢業典禮 父女檔3人、跆拳道正妹齊畢業

2019-06-16 14:34

龍華科大攜手華視 培育電競人才

2019-06-16 13:16

引起騷動！台南嘉藥科大畢業典禮 場邊竟然有這個人

2019-06-15 18:31

台科大屏科大傳合併 屏科大屬意創新合併

2019-06-15 18:20

僑光科大斥資近億元 打造全台唯一電競培訓基地

2019-06-15 17:58

蘭技畢禮宣布轉型小而美 下學期單招餐旅管理系

2019-06-15 16:36

王金平郭台銘參加崑山科大畢業典禮 要年輕人吃苦努力

2019-06-15 16:32

郭台銘崑山科大勉勵年輕人多努力 師生大喊選總統

2019-06-15 16:19

台南應用科大畢典很熱鬧 母女3人同時畢業傳佳話

2019-06-15 12:57

只能看到眼前20公分 她打工苦讀順利畢業

2019-06-15 12:49

好消息！高中生從農獎勵納入漁業 每學年最高領3萬

2019-06-14 23:30

城市科大表現亮眼 校友年薪破百萬

2019-06-14 14:15
看更多

熱門文章

影／批考招制度紊亂 家長怒：教育部逼學生show hand

2019-06-26 16:01

小三社會科考卷出4頁鹿谷國小要重考 家長強烈不滿

2019-06-27 09:53

國立高中職免試續招門檻 下修每班32人

2019-06-27 00:57

交大光電攜手中研院培育菁英博士生 每月可領5萬獎學金

2019-06-26 17:55

衝刺108指考──英文選擇題的答題密技（上）

2019-06-26 15:42

台灣第一個品水師 開設全球首個全中文品水學程

2019-06-26 14:50

教團籲指考增額補償考招亂象 教部：更不公平

2019-06-26 15:59

國教盟陳情 籲大學入學「考完後招」

2019-06-26 23:59

大學入學邊考邊招 家長籲先考後招

2019-06-26 20:01

國中生阮怡靜照料88歲外曾祖母6年 獲全國孝行獎

2019-06-26 16:14

北商大學生獲全國簡報冠軍 將赴美國微軟總部參賽

2019-06-26 15:54

影／宜蘭第一所 順安國中班班有冷氣吹

2019-06-26 13:13

教團批2次考招 指大學入學應先考後招

2019-06-26 14:29

反送中懶人包／看看香港想想台灣：反送中 到底反什麼？

2019-06-27 10:57

衝刺108指考──英文選擇題的答題密技（下）

2019-06-27 11:06

弘光科大宿舍和圖書館人臉辨識系統 雙胞胎也可分辦

2019-06-27 10:25

爭取大專兼任教師納勞基法 教部：無法處理不適任教師

2019-06-27 11:46

影／搶救百年老黑松 校方找樹醫團診治打點滴

2019-06-26 15:48

家長不滿升學權益受損擬提訴願 教部：依法答辯

2019-06-26 14:14

吟唱地景詩 雙溪國小走讀故鄉之美

2019-06-26 19:48

紐時賞析／美國外最大粉絲來源國 為什麼菲律賓愛籃球？

2019-06-26 15:49

花縣足協贈新裝備 東里小將大喊「以後還要得第一」

2019-06-26 16:42

大學指考7月1日登場 雲林考區879名考生

2019-06-26 16:39

華夏科技大學化妝品應用系 8金閃耀韓國首爾

2019-06-27 11:47

中原大學創意競賽無人機檢測水庫水質、建物裂痕獲獎

2019-06-27 12:04

紐時賞析／槍擊案「失能校警」被捕 當警察一定敢衝不怕死？

2019-06-26 15:32

性平教育法15年 教育部用吉祥物談性別刻板印象

2019-06-26 21:10

國小棒球隊赴日交流賽奪冠 全隊上香向媽祖報捷

2019-06-26 20:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top