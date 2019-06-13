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「罐頭塔」送畢業生 殯葬相關科系祝福不忌諱

2019-06-13 12:14中央社 苗栗縣13日電

苗栗縣仁德醫護管理專科學校畢業典禮中，生命事業關懷科應屆畢業生收到在校生送上一對罐頭塔，象徵「步步高升」的意涵，畢業生表示，學習成為專業殯葬禮儀師，這樣的祝福特別又實用。

仁德專校生關科主任邱達能今天表示，開辦生命事業關懷科已經10年，今年二專在職班有9名畢業生、五專有35名畢業生，其中五專部為第一屆畢業生，被視為殯葬界的「黃埔軍校第一期」，格外具有意義，業界也給予高度期待，因此畢業生幾乎都已經找到工作。

為了歡送畢業生，學弟妹在學校所舉辦的畢業典禮上，特別送來2座由啤酒搭建而成的11層罐頭塔，雖然罐頭塔大多用在喪禮告別式，不過生關科在校生表示，這是為了恭賀學長姐畢業「賺錢發財、步步高升」。

畢業生李俊諺看到罐頭塔開心表示，往年畢業典禮曾經看到有抬棺進場、穿壽衣出席、訃聞邀請函等，今年得知學弟妹送上罐頭塔，深深感受到他們創意與祝福，而罐頭塔剛好拿來作為謝師宴上分享、飲用，更具實用性。

校方指出，生關科並非如外界想像的那麼死板，學生們還會因應未來工作需求，發明適合各種往生者體型、體重的多功能枕頭、安全電動焚香以及蠟燭等現代化殯葬產品，創意十足，相信學生們將來的事業，都能夠具有多元化的發展。

畢業典禮
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