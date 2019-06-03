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高中普通科大學考上美髮系 苦練參加國際賽奪冠

2019-06-03 21:11中央社 台中3日電

高中就讀普通科的王品閎，在美髮店打工時，發現自己對美髮有興趣，大學考上美髮系，他靠著努力鍛鍊技術並以手機通訊軟體和老師討論，首次參加國際美髮賽就奪冠。

王品閎現就讀弘光科技大學美髮造型設計系一年級，他參加2019年「HBC國際盃美業技藝競賽」，與世界各國好手一起較勁，在國際標準冷燙動態組項目奪冠。

指導學生的美髮系助理教授王羿淩表示，王品閎是一個自律性很強的學生，會主動說「我想要學什麼！」儘管念大學前幾乎沒學過美髮相關技術，他靠著平常努力學習，透過手機通訊軟體討論技術問題，在大一上學期就考取丙級美髮師證照。

「就讀美髮系是經過父母的分析與鼓勵，才決定讓自己試試看。」王品閎說，高中念普通科不知道自己的興趣，他在學測後到美髮店打工，因對美髮一竅不通，只能做打掃類工作，下班後向助理、設計師學習最基本的概念，漸漸覺得念美髮學技術挺不錯的。

王品閎表示，自己幾乎沒有美髮底子，一開始上課很擔心跟不上，比別人更努力，一天至少練習4個小時，原本一顆假人頭上捲需要花1個多小時，後來多聽老師及同學建議，利用計時器練習，速度逐漸快了，順利拿到美髮丙級證照。

為證明自己苦練成果，王品閎報名參加2019年「HBC國際盃美業技藝競賽」，比賽時相當緊張，當聽到會場主持人宣布冠軍名字時，自己根本不敢相信，在場觀賽的父母也興奮的為他喝采。

王品閎表示，經過這次比賽，他變得更有信心，接下來想要挑戰編髮或包頭等其他造型的比賽，證明自己只要努力，也可以有很好的成績。

打工

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