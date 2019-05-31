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台中遊戲企劃競賽 僑光科大學生隊奪冠

2019-05-31 20:33中央社 台中31日電

台中市政府舉辦的「台中市樂遊盃3分鐘遊戲企劃競賽」，今天舉行頒獎典禮，由僑光科技大學學生團隊拿下冠軍。市長盧秀燕表示，希望透過活動發展遊戲產業，挖掘遊戲商機。

競賽鼓勵大專院校學生或民眾提出遊戲創意構想企劃，經評審團評選出的冠軍者，能與互動科技公司簽約合作，直接進入遊戲產業。今年共55隊報名參賽、23隊進入決選。

台中市政府今天舉辦成果發表及頒獎典禮，盧秀燕與市府經濟發展局長高禩翔、台灣電競協會理事長齊大均、TCAA台灣電競協會商務部長謝成廣等人都出席見證，最後由僑光科大Emergency學生團隊同名作品拿下冠軍，當場與硬象創意設計公司簽約合作。

盧秀燕致詞時表示，市府對於電競遊戲非常重視，不只把遊戲當作一項活動項目，而是致力發展與推廣遊戲產業，希望透過舉辦競賽推廣，並培育遊戲人才，讓更多人才被看見。

僑光科大Emergency隊隊長李子凡表示，設計這款遊戲的原因是希望遊戲公司在設計遊戲時，除考慮電競產業，也能照顧一般民眾的需求，現在許多上班族因工作忙碌，無法花很多時間鑽研同一款遊戲，因此研發這款簡單好上手的遊戲，讓大家能與親朋好友同樂。

台中市樂遊盃3分鐘遊戲企劃競賽，頒發獎項包括第一名Emergency作品「Emergency」、第二名非常女孩團隊作品「魔法框框」、第三名微塵團隊作品「暮回居」，以及最佳影片獎等11個獎項。

台中市盧秀燕
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