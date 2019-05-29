中華醫大身障生勵志求學 154人獲獎助金3百多萬

2019-05-29 14:11 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



中華醫事科技大學154位身心障礙學生不畏困逆、勵志求學，獲教育部頒發300多萬元獎助學金。今天校方舉辦獎助學金頒發儀式，校長曾信超讚揚學生克服身心不便奮發向上的毅力精神。

中華醫大今天舉辦「特殊教育學生獎助學金頒獎典禮」，曾信超與學務長王文正、學輔中心主任顏姿吟及得獎學生導師、家長也到場參加。為鼓勵得獎學生，典禮特別設計「尋寶啟航．築夢輝煌」主題活動，為每一位學生準備一張尋寶圖，學生從校長手中接下尋寶圖，畫出自己的夢想藍圖，不畏航行中的風浪，勇敢揚帆，找到夢想寶藏的所在，場面溫馨熱鬧。

曾信超代表頒獎時表示，中華醫大提供溫馨有愛的環境讓這些身心障礙的學生得以圓大學夢，而得獎人克服身心不便，奮發學習的毅力和精神，更是值得讚揚。

學輔中心表示，這次獎助學金有154人獲獎，總金額306萬2千元，獎助學金從1萬至4萬不等，得獎學生涵蓋五專、二技和四技。

曾信超表示，一般學生想達到教育部獎助學金標準已經很困難，何況是身心障礙學生，他們因為生理、心理、身體上的受損與挫折，需要克服學習上的不便與困難，能獲頒教育部獎助學金更顯得難能可貴，他們不畏困逆、孜孜不倦的求學精神和毅力令人敬佩，也是華醫的榮耀。

得獎學生中，調理保健技術系曹逸凡同學有多重障礙，小學時期因腦膜炎導致視神經萎縮，僅剩右眼0.1的視力，但他不因此放棄自己，花費更多的時間來學習，一邊讀書一邊經營筋絡調理按摩工作室的他，課業表現優秀，今年學習更上一層樓，已考取生物醫學研究所調理保健組，繼續在中華醫大攻讀碩士學位，將繼續鑽研中西醫之調理保健知能。

另一位就讀長期照顧系的曾怡瑄同學是智能障礙的學生，課業學習的過程雖然跟不上同儕，但怡瑄沒有因此而停滯不前，並在擅長的游泳、田徑方面有優秀的表現，被選為中華台北特奧代表團的選手，不只擔任授旗典禮的代表，還前往阿拉伯聯合大公國阿布達比及杜拜參加2019夏季特殊奧運。