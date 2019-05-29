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崑山科大與康乃爾大學及智慧電網商簽約 培育國際人才

2019-05-29 14:11聯合報 記者周宗禎╱即時報導

崑山科大今天表示，崑大是全國唯一獲教育部補助「科技大學推動國際技術人才培育學院試辦計畫」的私立科大，以「智慧電網」與美國康乃爾大學合作，日前電機系講座教授兼綠能科技研究中心主任蘇炎坤及研發長侯順雄，赴美拜訪康乃爾大學及智慧電網專業廠商並簽訂合作契約。

崑山科大獲得教育部補助引進康乃爾大學電機資訊工程學院（ECE School of Cornell University）智慧電網相關教學技術、環境與教材，及該校知名智慧電網專家IEEE院士江曉東創辦的智慧電網專業廠商Bigwood System Inc. (BSI)與Global Optimal Technology Inc. (GOTI) 兩家公司之實際案場實例教材，以國際教學平臺方式培育學生具備國際競爭的技術、與國際接軌的實作能力及國際視野的移動能力。

蘇炎坤擔任試辦計畫主持人，與侯順雄透過江曉東赴美詳細討論合作內容，7月13日至9月10日到康乃爾大學研習與BSI公司實習師生，相關的受訓課程大綱、教材及實習細節，期能讓兩校的國際合作計畫更為順利。另外同時拜訪BSI公司的總經理Patrick Causgrove與GOTI公司，並簽訂合作。

蘇炎坤表示，「國際技術人才培育學院」合作計畫實質參訪及討論，對未來國際合作及該校在智慧電網的運作有莫大助益，有關課程內容、生活安排及場務實習已作最佳安排。4月已先派電子系副教授林明權至康乃爾大學兩個月研習，電機系楊松霈副教授、蘇偉府副教授、綠能中心邱偉丞博士及4位電機系學生也將於七月前往紐約受訓，明年2月至6月預計再遴選15學生赴美研習。

崑山科大在今年3月與康乃爾大學合作，在校內建立「智慧電網模擬與分析聯合實驗室」，成為全國科大唯一的智慧電網研究及訓練中心，教育部第一年試辦計畫補助1500萬協助該校進行合作計畫，透過這次赴美參訪與簽訂合作，將有信心爭取到每年5000萬補助的「國際技術人才培育學院」計畫。

蘇炎坤與康乃爾大學電機與電腦工程學院系主任Alyssa B. Apsel協商學生...
蘇炎坤與康乃爾大學電機與電腦工程學院系主任Alyssa B. Apsel協商學生研習事宜，代表簽約。圖/校方提供
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蘇炎坤與康乃爾大學電機與電腦工程學院系主任Alyssa B. Apsel協商學生...
蘇炎坤與康乃爾大學電機與電腦工程學院系主任Alyssa B. Apsel協商學生研習事宜。圖/校方提供
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蘇炎坤與BSI公司總經理Patrick Causgrove簽署學生實習MOU。圖...
蘇炎坤與BSI公司總經理Patrick Causgrove簽署學生實習MOU。圖/校方提供
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教育部崑山科大實習
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