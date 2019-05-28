護理科輕鬆好念？ 菜鳥護理師：每天累趴回家只想撲床

2019-05-28 10:20 聯合新聞網 文章提供／Zuvio校園



國中會考結束，許多畢業生即將面對選填志願的重要階段，而護理專科是不少志在救人的學生的志願之一，然而護理科的課業繁重、臨床實務需靈活運用以及在第一線面對病患和家屬等等，種種壓力都讓人對此專業感到敬佩。近日一名網友在論壇抱怨學護理遭到輕視，文章一出引發熱烈討論。

日前，一名網友在《Zuvio校園》論壇表示，有人提到「護理科的課本，都比我們簡單很多，他們出去工作的薪水都比我們還高，早知道我也去念護理科」讓他相當氣餒，這名網友表示「我們的國英數都很簡單，這的確是事實，但我必須要說，我們的國英數相對起來就像你們的音樂課。而我們的專業科目，真的不輕鬆。」、「我也不是要說念護理有多了不起，只是希望大家能尊重專業，我們這個職業是要救人的，我們不能馬虎，我們學的東西叫做專業。」

剛進醫院半年的菜鳥護理師說，不論是護理還是醫學專業都很辛苦，希望大家互相尊重。報系資料照 分享 facebook

此文引起相當多護理科以及非護理科的網友議論，其他學生同聲表達專業科目不容易：「護理讀書只是為了把學理弄懂，到了臨床上才是最困難的，懂不懂的運用和變通，對病人的敏感度夠不夠，很多東西根本不是書上有辦法教你的，什麼叫很簡單？人命交到他手上看看！我們的時薪比超商打工還要低，病人痊癒後只會謝醫師謝上天，但我們付出的一點都不少。」同學說走這行沒有想要什麼回報，只是希望家屬病患能善待護理師，「護理長總是羞辱我們，還要莫名其妙被病人家屬罵，台灣的護理師才會一直轉行，拜託各位對我們護理師尊重一點。」

其他科系的學生，也提到不分專業都該受尊重：「設計系也是爆肝畫畫的每次都要被別人說抄襲別人的再改變就好，我聽到真的覺得很傻眼，總之就不要在意那種人，太多了。」、「雖然我們可能也會覺得某一科很好讀的感覺，但是沒有真正讀過去深入了解，是不會知道其中的困難和學問的！所以永遠都不要看不起別人」。

另方面，認為護理科仍比其他科系輕鬆的網友指出：「為什麼每次出來討拍的都是護理師跟空服員？」、「醫學系跟我說不是因為頭腦好，只是因為讀到連抱怨的時間都沒有，因為真的難到不行」。

最後，有剛進醫院半年的菜鳥護理師跳出來說，不論是護理還是醫學專業都很辛苦，「護理工作真的很累，每天下班都想直接撲到床上，但看到住院醫生後其實他們真的更可憐，連7常常有，白班、小夜、大夜病人有問題醫生總是立馬出現，以後就沒有實習醫生了，住院醫師會更可憐，每個工作都有它困難的地方，希望每個人都能尊重不同的職業，不希望大家只看到我們的薪水，因為我們的薪水也都是用自己的努力換來的。」