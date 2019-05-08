護理人才搶手 新生醫專每人5工作可選

2019-05-08 23:34 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ／桃園報導



桃園新生醫專舉辦校園徵才博覽會，有75家醫院、診所提供2333個職缺，護理科學生平均每人有5個以上工作機會。 記者張弘昌／攝影 分享 facebook

桃園龍潭新生醫專昨為767名即將進入醫院臨床實習護理科學生，辦理傳光加冠之禮，並同步舉辦校園徵才博覽會，共有75家醫院、診所設攤徵才，提供2333個職缺，護理科學生平均每人有5個以上工作機會，且薪水直逼4萬元、羨煞眾人。

加冠傳光儀式是由師長為每位護生佩戴護士帽，再由校長駱俊宏及護理科主任洪麗玲帶領點燃護理之光，傳光給畢業校友、師長，再逐一點燃學生手中的蠟燭象徵傳承。其中有72位男護生最為搶眼，近幾年「男」丁格爾在職場上的發展，逐漸比女性更吃香，男生就讀護理的人數自然逐年增加。

受矚目的教育部針對五專生的展翅計畫，透過免學費及生活補助金，減輕家長經濟負擔，且畢業可無縫就業，來幫助學生安心就學，提早做好職涯規畫，今年新生醫專有24家醫院及幼兒園等機構參與。

新生醫專學生孫琦妙（右二），年幼時父親罹患脊椎腫瘤（右），幸得醫護人員細心照料，免於全身癱瘓，從此立志願要當護理師。記者張弘昌／攝影 分享 facebook

曾經榮獲2014總統教育獎學生孫琦妙，小學五年級時父親罹患脊椎腫瘤，她到醫院顧父親時常不知所措，在醫護人員細心照護及鼓舞下，父親免於全身癱瘓，雖得乘坐輪椅，但病情已明顯改善。

孫琦妙大受感動，立志要當護理師，選擇就讀新生醫專，希望將來有機會，也能用自己的力量服務其他需要幫助的人。昨天她的雙親專程到校見證，由護理科主任洪麗玲親自傳光，鼓勵她在醫院實習時，勇於實踐助人的理想。