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未公布標準答案 統測生無所適從

2019-05-08 17:23台灣醒報 記者施養正╱台北報導

108學年度統測難度中間偏易，高職教師認為國文將成為決勝關鍵。（photo by...
108學年度統測難度中間偏易，高職教師認為國文將成為決勝關鍵。（photo by Chia-Ying Yang on Flickr under C.C. license）
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統測中心不給標準答案，讓考生無所適從。」全教總理事長張旭政8日偕同多位高職教師召開108學年度統測試題評議會，台南高商英文科老師蘇柏帆指出，許多題目偏離日常生活，且未提供非選題參考答案，讓考生無所適從。高雄高工土木與建築群老師葉明忠也認為，考試一定要有參考答案，才不會有失公正性。

沒答案考生無所適從

葉明忠表示，今年統測設計學群有60分是設計實作，另外40分是作圖題，雖然歷屆中心通常不給標準答案，但設計群老師認為，有標準答案老師們才有參考依據，葉明忠舉例，有學生在40分中只拿到1分，卻沒有可參照的評分標準，「學生也不知道錯在哪裡。」

蘇柏帆也指出，英文科試題中有許多單字為近10年來首次出現，他舉例，「toast」一般都認為是「吐司」，但答案卻是生活中不常用的「乾杯」，甚至有些單字根本不是高職生規定必考的單字。另外，對話題也完全捨棄情境，幾乎全部都在考單字，最誇張的是，統測中心從未公布過非選題的參考答案，學生連被扣幾分都不知道。

蘇柏帆強調，統測中心一定要認真注重每年的試題評議，才能在「選才專用」統測考試有所進步，因為對學生而言，這是攸關人生未來的考試。

國文為決勝關鍵

大安高工國文科老師林淑芬則說，今年國文科出題方向悖離高職人才「以實物為基礎，以人文為提升」的養成目標，讓考生作答時感到「山窮水盡疑無路」，但始終不見「柳暗花明」，讓認真做答的學生滿心沮喪，加上作文題目為「心動不如行動」放在試題最後，考生根本無心做答，根本是「心痛不想行動」。

林淑芬說，國文科是一決勝負的關鍵，但統測不應向學測靠攏，應著重在基礎實務，而不是一味的測驗考生的閱讀能力。

張旭政說，統測不同於學測，應更注重技職教育的實務特色，近幾年許多科目都是中間偏易，統測中心應設法增加鑑別度。他也強烈要求統測中心應給出標準答案，不然學生「怎麼死的都不知道」，全教會也承諾將協助要求主管單位，否則統測的公正性會備受質疑。

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