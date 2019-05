未公布標準答案 統測生無所適從

108學年度統測難度中間偏易,高職教師認為國文將成為決勝關鍵。(photo by Chia-Ying Yang on Flickr under C.C. license) 「統測中心不給標準答案,讓考生無所適從。」全教總理事長張旭政8日偕同多位高職教師召開108學年度統測試題評議會,台南高商英文科老師蘇柏帆指出,許多題目偏離日常生活,且未提供非選題參考答案,讓考生無所適從。高雄高工土木與建築群老師葉明忠也認為,考試一定要有參考答案,才不會有失公正性。

沒答案考生無所適從

葉明忠表示,今年統測設計學群有60分是設計實作,另外40分是作圖題,雖然歷屆中心通常不給標準答案,但設計群老師認為,有標準答案老師們才有參考依據,葉明忠舉例,有學生在40分中只拿到1分,卻沒有可參照的評分標準,「學生也不知道錯在哪裡。」

蘇柏帆也指出,英文科試題中有許多單字為近10年來首次出現,他舉例,「toast」一般都認為是「吐司」,但答案卻是生活中不常用的「乾杯」,甚至有些單字根本不是高職生規定必考的單字。另外,對話題也完全捨棄情境,幾乎全部都在考單字,最誇張的是,統測中心從未公布過非選題的參考答案,學生連被扣幾分都不知道。

蘇柏帆強調,統測中心一定要認真注重每年的試題評議,才能在「選才專用」統測考試有所進步,因為對學生而言,這是攸關人生未來的考試。

國文為決勝關鍵

大安高工國文科老師林淑芬則說,今年國文科出題方向悖離高職人才「以實物為基礎,以人文為提升」的養成目標,讓考生作答時感到「山窮水盡疑無路」,但始終不見「柳暗花明」,讓認真做答的學生滿心沮喪,加上作文題目為「心動不如行動」放在試題最後,考生根本無心做答,根本是「心痛不想行動」。

林淑芬說,國文科是一決勝負的關鍵,但統測不應向學測靠攏,應著重在基礎實務,而不是一味的測驗考生的閱讀能力。

張旭政說,統測不同於學測,應更注重技職教育的實務特色,近幾年許多科目都是中間偏易,統測中心應設法增加鑑別度。他也強烈要求統測中心應給出標準答案,不然學生「怎麼死的都不知道」,全教會也承諾將協助要求主管單位,否則統測的公正性會備受質疑。

