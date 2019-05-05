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108學年度四技二專統測花蓮考區1,325人應試 到考率達9成

2019-05-05 08:01聯合新聞網 花蓮訊

大批考生陸續進入考場。圖／慈濟科技大學提供
大批考生陸續進入考場。圖／慈濟科技大學提供
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108學年度四技二專統一入學測驗，五月四日、五日在花蓮慈濟科技大學與慈濟大學人文社會學院舉行。首日共有1,325位考生應試，到考率達90％，有六人補發准考證、一人資料更正；共發生六起違規事件，分別是未帶准考證、拿取他人座位文具、在准考證上書寫答案以及手機放在桌上，二起手機隨身攜帶。特別的是，有位考生在應試前，確診為A型流感，試務中心特地啟用備用試場供考生單獨應試，以免傳染給其他考生，避免引發恐慌。

慈濟科技大學試務中心表示，五月四日上午舉行的第一節專業科目（二），共有237人應考，61人缺考；第二節國文，則有1,325人應考，132人缺考；第三節英文，有1,323人應考，134人缺考。其中，有8位身心障礙考生，也優先進入試場，並安排在低樓層應試。

五月五日上午八點卅分起，將依序進行專業科目（二）、數學、專業科目（一）、專業科目（二）考試。預計五月六日下午五時前，公布四技二專統測試題參考答案，若對答案有疑義，可於五月八日前提出申請。五月廿三日寄發成績單，並開放查詢成績，五月廿七日下午五時前，可申請成績複查。選擇聯合登記分發的考生，可於七月廿五日至卅日網路選填志願，八月六日放榜。

技專校院入學測驗中心表示，108學年統測報考人數為11萬690人，報考人數比去年少5,448人。餐旅群報考人數最多，但減幅也最大，只有衛生與護理、動力機械、化工、農業和藝術群影視類五個學群人數成長。

由於一般高職並無護理科，衛生與護理群皆為他科學生跨領域報考。技專校院入學測驗中心表示，選擇跨領域報考的原因，與政府近來推長照政策，以致長照人力需求大增有關。尤其，衛生與護理群的專業科目為基礎生物和健康與護理，和其他學群相比，非本科生較易準備，也是報考人數增加的原因。

為了服務考生與陪考老師、家長，慈濟科技大學也特別開放冷氣教室，作為八所高中職專屬休息區，避免考生風吹日曬，還貼心準備防蚊液，免去被小黑蚊叮咬的痛苦。尤其，行銷與流通管理系畢業校友和學生，還在實習教室免費提供現煮的拿鐵或手沖咖啡，以及現烤鬆餅，讓高中職師長直誇夠專業。花蓮高商應用外語科老師張萬華表示，休息區環境很舒適溫馨，手沖咖啡水準不輸外面店家，加上學生都很熱情招呼，有賓至如歸的感覺。

考場服務隊協助考生，尋找應試教室。圖／慈濟科技大學提供
考場服務隊協助考生，尋找應試教室。圖／慈濟科技大學提供
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統測四技二專

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