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東商18名學生通過乙級檢定 宜花東之冠

2019-04-30 18:48中央社 台東縣30日電

國立台東高級商業職業學校會計事務科3年級學生，參加會計資訊乙級檢定18人通過，創...
國立台東高級商業職業學校會計事務科3年級學生，參加會計資訊乙級檢定18人通過，創下歷年來學校會計乙級通過人數最高紀錄。 中央社（台東高級商業職業學校提供）
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國立台東高級商業職業學校會計事務科3年級學生，參加會計資訊乙級檢定18人通過，創下歷年來學校會計乙級通過人數最高紀錄，更是宜花東之冠。

會計科主任歐佩芬表示，會計事務資訊項乙級檢定內容，包含部分中級會計學單元，可說是商管群最難取得的技術士證照，培訓過程中，除了會計學科的精進，在術科方面導入業界使用的「天馬座會計資訊軟體」實務操作，以符應目前商業會計電腦化現況，讓學生在未來就業更具競爭力

今年的指導老師王念慈表示，學生們要利用暑假期間、課餘的夜間及星期六日，加強培訓，先通過11月初的學科測試，再通過隔年2月初的術科檢定，才能順利取得會計事務資訊項乙級證照。

同學們能夠堅持到最後實屬不易，除了原本高三的課程學習外，還要兼顧會計乙級培訓，學生的用心與堅持的毅力，足為全校同學學習的榜樣。

其中，最難能可貴的是同時身為管樂團成員的陳祖閤、黃韋誠、朱珮瑜、劉映辰4位同學，在管樂團練習之餘，能充分運用安排僅有的時間練習乙級，更是睡的比別人少，努力比別人多，同學們取得證照後都更肯定自己的能力。

校長劉玲慧表示，同學們在就讀東商的3年之中，依照各科規劃的證照檢定進度，在學習的過程中不僅可獲得成功經驗，更能提升實作能力。乙級證照的取得除了肯定同學們的專業技能，更可取得四技二專技優甄審資格，讓擁有一技之長的學生，同時也有更多元的升學管道。

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