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填錯志願讀園藝 高職女生成全國競賽選手力拚金牌

2019-04-19 11:25中央社 台南19日電

民雄農工園藝科二年級的魏千琇，原本想讀幼保科，填錯志願讀園藝科，但卻學出興趣，認...
民雄農工園藝科二年級的魏千琇，原本想讀幼保科，填錯志願讀園藝科，但卻學出興趣，認為只要有心，女生也行，這次園藝組共有6名女選手要搶金牌。圖／雲嘉南分署提供
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民雄農工園藝科2年級女學生魏千琇，原本因喜歡小朋友立志讀幼保科，卻填錯志願意外接觸園藝，開啟另一條學習之路；今年還成為全國技能競賽南區6名女選手之一，力拚金牌。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署代理分署長劉邦棟今天受訪時表示，第49屆全國技能競賽北、中、南分區賽，將於4月24日至26日登場。其中南區賽將在雲嘉南分署等6個場地進行，共45職類近千名選手參加。

劉邦棟表示，雲嘉南分署此次培訓34職類共200名選手參賽。其中有6名女選手參加造園景觀職類，以女性的細膩度、美學等特點，運用在傳統粗重、耗體力的造園景觀競賽，力拚金牌。

現就讀民雄農工園藝科2年級的魏千琇，從幼稚園就開始學鋼琴，個性開朗、喜愛小朋友。原本立志要讀幼保科，但卻因填錯志願意外進了園藝科，儘管粗重的造園景觀工程跟幼保反差很大，仍樂於挑戰。現在無論是搬磚、砌磚、鋸木、拌沙漿、打鋼筋樣樣都難不倒，為了參賽，每天要練習10小時。

魏千琇說，女生做造園景觀感覺也很帥，雖然體重只有36公斤，但每天透過跑步鍛練體力，老師也稱讚她「個頭小、力氣還蠻大」，不輸給男生。她相信只要有心要學，性別體型都不是問題，不管男生還是女生都可以做得很好，也希望此次參賽能有好成績。

園藝科勞動部
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