台科大電致變色材料研究 登國際期刊
台灣科技大學化學工程學系講座教授廖德章團隊，透過特殊的分子結構設計，開發具高透明性與高耐熱性的聚醯亞胺高分子材料，應用在電致變色領域，可大幅提高對比度，例如液晶顯示螢幕，研究成果登上國際頂尖期刊「自然通訊」。
這項研究發表人除了廖德章，還包括研究團隊博士生章強、蔡周益、李連忠，是廖德章二○○九年研究聚醯亞胺至今最新成果。
廖德章指出，這是首次以聚醯亞胺高分子材料，透過巧妙的特殊分子結構設計，成功讓整體對比度高達百分之八十，在可見光的波長下對比度更高達百分之九十以上，成功突破現有瓶頸，對於電致變色玻璃、眼鏡及顯示器等可攜帶、可撓式電子產品的開發和應用有重大影響。
廖德章表示，團隊將聚醯亞胺高分子材料，透過特殊的分子結構設計，讓節能省碳耐熱又透明的高分子材料，可從完全無色變為全黑，且整體對比度也大幅提高，透過薄膜材料塗布於單層石墨烯電極上，應用在電致變色元件，還能簡化相關產品開發的製程，降低製造成本。
電致變色材料為電致變色玻璃、眼鏡及顯示器的關鍵結構，應用相當多元。例如調節陽光入射量之智慧窗、汽車天窗或需要調節光線的玻璃窗材上，玻璃表面的變色膜經通電後導致顏色及穿透率的變化，控制光波長之入射量，可阻擋大部分熱來源的可見光與紅外光，達到調節及降低溫度的目的，同時減少能源的消耗。
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