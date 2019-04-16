台科大電致變色材料研究 登國際期刊

2019-04-16 23:48 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ／台北報導



台科大化工系廖德章講座教授團隊開發具高透明性與高耐熱性的聚醯亞胺高分子材料，應用在電致變色領域，可大幅提高對比度，研究成果登上國際頂尖期刊《自然通訊》（Nature Communications）。 圖／廖德章提供 分享 facebook

台灣科技大學化學工程學系講座教授廖德章團隊，透過特殊的分子結構設計，開發具高透明性與高耐熱性的聚醯亞胺高分子材料，應用在電致變色領域，可大幅提高對比度，例如液晶顯示螢幕，研究成果登上國際頂尖期刊「自然通訊」。

這項研究發表人除了廖德章，還包括研究團隊博士生章強、蔡周益、李連忠，是廖德章二○○九年研究聚醯亞胺至今最新成果。

廖德章指出，這是首次以聚醯亞胺高分子材料，透過巧妙的特殊分子結構設計，成功讓整體對比度高達百分之八十，在可見光的波長下對比度更高達百分之九十以上，成功突破現有瓶頸，對於電致變色玻璃、眼鏡及顯示器等可攜帶、可撓式電子產品的開發和應用有重大影響。

廖德章表示，團隊將聚醯亞胺高分子材料，透過特殊的分子結構設計，讓節能省碳耐熱又透明的高分子材料，可從完全無色變為全黑，且整體對比度也大幅提高，透過薄膜材料塗布於單層石墨烯電極上，應用在電致變色元件，還能簡化相關產品開發的製程，降低製造成本。

電致變色材料為電致變色玻璃、眼鏡及顯示器的關鍵結構，應用相當多元。例如調節陽光入射量之智慧窗、汽車天窗或需要調節光線的玻璃窗材上，玻璃表面的變色膜經通電後導致顏色及穿透率的變化，控制光波長之入射量，可阻擋大部分熱來源的可見光與紅外光，達到調節及降低溫度的目的，同時減少能源的消耗。