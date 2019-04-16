親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
產學合作新模式
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
新知學習
升學情報站
升大學甄選攻略
觀點評論

台科大電致變色材料研究 登國際期刊

2019-04-16 23:48聯合報 記者潘乃欣／台北報導

台科大化工系廖德章講座教授團隊開發具高透明性與高耐熱性的聚醯亞胺高分子材料，應用...
台科大化工系廖德章講座教授團隊開發具高透明性與高耐熱性的聚醯亞胺高分子材料，應用在電致變色領域，可大幅提高對比度，研究成果登上國際頂尖期刊《自然通訊》（Nature Communications）。 圖／廖德章提供
分享

台灣科技大學化學工程學系講座教授廖德章團隊，透過特殊的分子結構設計，開發具高透明性與高耐熱性的聚醯亞胺高分子材料，應用在電致變色領域，可大幅提高對比度，例如液晶顯示螢幕，研究成果登上國際頂尖期刊「自然通訊」。

這項研究發表人除了廖德章，還包括研究團隊博士生章強、蔡周益、李連忠，是廖德章二○○九年研究聚醯亞胺至今最新成果。

廖德章指出，這是首次以聚醯亞胺高分子材料，透過巧妙的特殊分子結構設計，成功讓整體對比度高達百分之八十，在可見光的波長下對比度更高達百分之九十以上，成功突破現有瓶頸，對於電致變色玻璃、眼鏡及顯示器等可攜帶、可撓式電子產品的開發和應用有重大影響。

廖德章表示，團隊將聚醯亞胺高分子材料，透過特殊的分子結構設計，讓節能省碳耐熱又透明的高分子材料，可從完全無色變為全黑，且整體對比度也大幅提高，透過薄膜材料塗布於單層石墨烯電極上，應用在電致變色元件，還能簡化相關產品開發的製程，降低製造成本。

電致變色材料為電致變色玻璃、眼鏡及顯示器的關鍵結構，應用相當多元。例如調節陽光入射量之智慧窗、汽車天窗或需要調節光線的玻璃窗材上，玻璃表面的變色膜經通電後導致顏色及穿透率的變化，控制光波長之入射量，可阻擋大部分熱來源的可見光與紅外光，達到調節及降低溫度的目的，同時減少能源的消耗。

台科大
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

照服科招嘸學生 長照人力成隱憂

2019-04-17 00:00

獨／免學雜費仍沒人念！高職照服科首招僑生開不成班

2019-04-16 23:29

高餐大五專餐飲廚藝科微型創業展 主題「新眺-Beyond」

2019-04-16 17:04

弘光科大補助學生出國深造 最高每人60萬元

2019-04-16 10:38

台科大電致變色材料新突破 登國際期刊

2019-04-16 09:35

慈濟五專護理科首招新住民公費生 每月最少可拿3千元

2019-04-15 17:11

北港農工乙級技術檢定亮眼 還產出兩位女配線士

2019-04-15 16:58

全班都是發明家！公東高工學生發明競賽奪17項獎

2019-04-15 15:12

日內瓦發明展 台北城市科大創全國金牌及總獎牌數第一

2019-04-13 12:07

108高中藝才班術科測驗將開始 考生應瞭解各區規定

2019-04-12 11:54

青春設計節空間設計8組入圍 崑山科大占7組稱霸全國

2019-04-11 15:04

她熱愛烹調賽前右手骨裂揮刀難 堅持上場相信自己最好

2019-04-11 12:27

超難考的證照！上騰工商3人通過飛修乙級檢定

2019-04-10 23:44

台東高商師生拜文昌帝君 求考試「包高中」

2019-04-10 16:01

創校史紀錄 上騰飛修「三劍客」獲乙級證照

2019-04-10 16:00

超強！ 台灣學生國際美容賽奪12金2銀 三人是三冠王

2019-04-09 13:10

線上遊戲夯 弘光科大將設電競、動漫和遊戲設計課程

2019-04-08 10:39

走廊練習到深夜 她拿下韓國國際美容藝術大賽雙料冠軍

2019-04-07 17:12

志工遠征非洲 這所綠色大學奪世界大學影響力300大

2019-04-05 18:19

想取得國家級3D列印工程師證照 高科大開免費衝刺班

2019-04-05 15:18

南應大美術系212畢業生 台南生活美學館開展到5月

2019-04-05 14:35

台南應用科大新一代設計展入圍158項 全國第一

2019-04-04 20:15

身手俐落剪出超美「比熊」 馬國僑生奪寵物美容賽冠軍

2019-04-04 15:50

城市科大Cosplay攝影賽 校長化身「自來也」轟動全場

2019-04-04 11:19

中壢高商學生義賣籌款 暑假將赴緬助貧童

2019-03-31 15:18

高中職辦電動車創意競賽 新興、清華高中並列第一

2019-03-31 11:44

健行科大勇奪UBA大專聯賽冠軍盃 53周年校慶最佳獻禮

2019-03-30 17:14

輔具幫植物攀高高 國際發明展奪金

2019-03-30 13:52

明志科大攜手OK mini 無限支付智能行銷

2019-03-29 20:16

樹德家商55周年校慶 培育各科學生拚佳績

2019-03-29 17:56

崑大公廣系志工帶領台南北門國小學童 拍出鹽鄉故事

2019-03-29 15:22

南台科大「反毒外島行」開航 首站馬祖高中

2019-03-29 11:39

永平工商跨與溫哥華Dinesty「聚」名餐飲集團產學合作

2019-03-29 10:19

北市表揚金手獎 她們不怕當黑手靠細心毅力奪牌

2019-03-28 17:56

108學年統測准考證今天寄發 試場全面開放冷氣

2019-03-27 09:36

虎尾科大耗資5億蓋新宿舍 110學年度啟用提供900床

2019-03-26 11:42

南科實中參加國際機器人大賽 學生期待夏威夷見小英

2019-03-25 15:36

投資2000萬 雲林科技大學無人商店開張

2019-03-25 13:47

四技二專學測 他求：不會的都猜對、沒寫的都送分！

2019-03-25 10:58
看更多

熱門文章

全教總批政府修教師法：為政治目的摧毀教師尊嚴

2019-04-16 12:14

教師法修法爭議 高教工會：教師法成大學解聘教師手段

2019-04-16 15:33

韓國瑜承諾全市國中小裝冷氣清淨機 需35億元5年完成

2019-04-16 20:45

台科大電致變色材料新突破 登國際期刊

2019-04-16 09:35

黑洞研究掀熱潮 中山大學生成台灣隊最年輕成員

2019-04-16 12:05

台東大學實小1班級10人疑染A型流感 全班停課1周

2019-04-16 16:41

獨／免學雜費仍沒人念！高職照服科首招僑生開不成班

2019-04-16 23:29

服務癌童病房感受「做不到」的無力 她立志當醫師

2019-04-16 15:52

弘光科大補助學生出國深造 最高每人60萬元

2019-04-16 10:38

會考生活英語／【生活篇】 春假

2019-04-16 15:04

高餐大五專餐飲廚藝科微型創業展 主題「新眺-Beyond」

2019-04-16 17:04

環球科大「闁櫃」畢業成果展 打開設計寶櫃藏驚喜

2019-04-16 14:35

雲林科技大學設計學院畢業展 強調以人為本

2019-04-16 14:51

影／2019最佳旅遊去處 享受芬蘭浴、賞極光

2019-04-16 16:07

搶救師資！台大延長新進教師宿舍借用年限

2019-04-16 18:10

普立茲突發新聞獎 政大新聞系友參與其中

2019-04-16 21:05

管中閔上任100日推留才方案 延長台大教師宿舍年限

2019-04-16 19:13

教師法修法 高教工會：流氓教授佳話不再

2019-04-16 18:07

學校裝冷氣與空氣清淨機 高市府：污染區周邊優先

2019-04-16 22:45

金點新秀設計獎 南應大158件入圍大贏家

2019-04-16 21:24

環球科大畢展只到18日 展現「闁櫃」回憶

2019-04-16 22:21

高中生留學5年激增五成 哪所高中海漂最多？

2019-04-16 11:35

台科大電致變色材料研究 登國際期刊

2019-04-16 23:48

照服科招嘸學生 長照人力成隱憂

2019-04-17 00:00

教師法爭議 高教工會：暫緩修法

2019-04-16 23:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top