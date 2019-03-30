從好麻煩到肯定減塑 曾文家商首辦環保園遊會

2019-03-30 14:14 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



「一個人減塑是榜樣，一群人減塑是力量」，國立曾文家商今天辦理的81周年校慶園遊會，第一次辦理減塑園遊會， 校長陳藝昕表示，今年園遊會很特別又有意義，除了要求各攤位不能使用塑膠餐具及塑膠袋外，學校還準備了環保餐具，供參加的家長與民眾租用，希望透過這樣的行動，將環保教育融入學生的日常，帶動一股風氣，替地球的環境保護奉獻一份心力。

對於減塑園遊會，曾文家商資處二學生涵榆表示，一開始覺得很訝異，「為什麼要這麼做？」很多同學也有同樣看法，「這個活動很麻煩」，但經過講座和宣達後，就覺得只要每個人少用一點塑膠類，地球就會減少很多的垃圾，一邊舉辦園遊會，一邊愛護地球，這是很有意義的。

餐管科二年級林宸萱等人也說，目前雖然「不可能完完全全做到無塑膠垃圾的存在」，至少我們對於減塑比較瞭解了。

曾文家商創校81年校慶創意減塑園遊會，由學校樂儀隊表演，揭開序幕， 還有熱音、吉他、舞蹈等學生社團接力上台表演，有學生演唱勁爆活力的歌曲，也有學生透過吉他伴奏，唱著情歌，更有學生團體熱舞，展現年輕人的青春活力。另各班級擺攤販售各式美食及遊戲體驗外，是重頭戲，有烤香腸、煎蔥油餅、冰飲等等，學生分工合作，有人負責賣力地推銷，有人負責料理餐點，忙得不可開交。

校方表示，為了這次減塑園遊會，三月中旬起，學務處就進行系列的活動課程，諸如品德教育綠能減塑講座，「曾家減塑三部曲」的全校宣導，朝會期間的減塑影片觀賞，當然，最重要的還是學生經由討論，設法減少便利的塑膠製品，進而達到園遊會的減塑目標。