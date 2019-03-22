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1顆高麗菜10元遊客硬殺5顆30元 原民怒：惡劣的蝗蟲

圖解／中職30開打 9個必看數字

光啟餐飲畢業展 流水席呈現台菜手路菜

2019-03-22 19:19中央社 桃園22日電

桃園市光啟高中餐飲科今天舉行畢業成果展，高三生在餐飲科老師帶領，以流水席呈現傳統台菜中的「手路菜」，讓與會家長感受「辦桌」的喜慶，讚美「這是最難忘且美味的一餐」。

光啟高中校長陳成業表示，台式料理中的「手路菜」，意指拿手好菜，製作起來費時、費工又需要技巧，也最能呈現廚師在刀工及火候上的功力，它代表台灣早期飲食文化中精緻的一面，為了讓餐飲科學生能在難得的機會中，展現3年來的所學，所以才會以流水席的方式呈現。

光啟高中董事長黃東榮對於學生以「辦桌」來呈現畢業成果，感到相當有意思，他期勉餐飲的發展更需要重視餐飲技術背後代表的飲食文化與人文精神，希望學生能在多元的年代中，除了創新，勿忘兼容並蓄，在新潮的廚藝中，也能適時表現傳統菜餚的美好風味；更別忘記在物資匱乏的古早年代裡，對於食材的尊重與珍惜。

光啟高中餐飲科在這次展出中，由多位老師共同協助，端出五福慶臨門、煙燻鮭魚田園蔬、甕起飄香佛跳牆等十多樣菜色，每一道都是經典的「手路名菜」，呈現了光啟餐飲科待客的熱情與誠意。

參與流水席的餐飲科畢業生說，同學在這一個月來就感受到莫名的壓力與興奮，而今天終於在廚房揮汗如雨下，完成數百人份的佳餚，充分感受到學習餐飲3年來的成就感。

有些出席的學生家長對於自家小孩子在餐桌旁訓練有素的服務，而且吃到在廚房所施展手藝，感動的說「這是最難忘且美味的一餐」。

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