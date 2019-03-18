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南港高工晉機器人世界賽 同胞高喊台灣No.1

2019-03-18 19:47中央社 洛杉磯17日專電

南港高工學生在國際機器人競賽發光發熱，雖然被迫收起國旗，但今天靠實力拿下新秀獎、晉級總決賽，觀眾席上另一支同胞隊伍復興實中同感榮耀，高喊「台灣No.1」。

洛杉磯市中心北方約1小時車程的瓦倫西亞高中（Valencia High School），飄散汗味的體育館內，擠滿了上千名熱血高中生，為了這場有如電影「鋼鐵擂臺」（Real Steel）的比賽歡呼尖叫，跟著音樂跳舞。

各隊在6週期限內，依規定製作機器人，到競技場上看誰最能與別人合作，達成指定任務。這是國際性的非營利青少年組織For Inspiration and Recognitionof Science and Technology（FIRST）主辦的FRC機器人競賽，每年超過3850支美國與世界各國的隊伍、近10萬名高中生參賽。

今年的FRC機器人競賽從2月底開始，在美國與澳洲各地陸續展開區域賽，台灣派出20隊創下歷年新高，也陸續傳出捷報。

桃園市內壢高中9日在聖地牙哥區域賽拿下「新秀全明星獎」（Rookie All Star）後，台北市立南港高工今天也傳出捷報，這個獎項是為了鼓勵新秀隊伍而設，獲獎隊伍能以外卡資格晉級4月在底特律的總決賽。

台北市私立復興實驗高中第2年參賽，去年獲得新秀全明星獎晉級決賽，今年預賽止步，今天則獲得「創業精神獎」（Entrepreneurship Award）肯定。這個獎是認可學生團隊的經營與管理，並成功宣揚大會理念。

復興實中機研社社長楊浩華說：「雖然沒晉級，但是能拿到創業精神獎，代表同學們一年來的努力還是得到肯定。我們也為南港高工感到高興，台灣的隊伍能在國際舞台展現實力，都是台灣之光。」

南港高工這次展現台灣技職教育的活力，集結了模具科、電子科、重機科、機械科等4個領域的師生，搭配少數台北市中正高中的師生組成聯軍。第一次參賽就打進區域賽四強，非常罕見。

南港高工機器人投球動作靈活，爬升技巧強而有力，獲得其他隊伍爭相結盟，排名最高衝上第3名，並打進第3天的四強賽。雖然距離區域決賽差一步，但新秀全明星獎加持下，仍取得晉級資格。

模具科教師洪嘉駿說：「我們隊的特色就是臨場反應快，而且越戰越勇，打到後來，其他隊伍都為我們加油，聲音越來越大。」特別是「跌倒了，爬起來再戰」這樣的奮鬥精神。

電子科教師支裕文印象最深刻的是，賽事第2天的一場比賽，機器人剛起步就翻車，動彈不得，負責操控的學生臨機應變，原本用來爬升的手臂拿來解圍，用力一彈，機身扶正，獲得全場熱烈掌聲。

支裕文稱讚負責操控的學生反應快，也笑說是贊助單位松山慈惠堂的瑤池金母保佑。機器人上掛著松山慈惠堂的平安符之外，這兩天又陸續寫上「阿彌陀佛」、「進軍底特律」等祈福字眼。

支裕文說，大會強調互助精神，當南港高工的機器人在那場比賽翻車後，齒輪受損，比賽一結束，許多隊伍都抱著零件箱想來幫忙，體會到大會標榜的「競合」（Co-Opertition，也稱合作性競爭）精神。

兩隊循中華台北的奧會模式參加國際機器人比賽，南港高工隊服的胸前掛著中華民國國旗，復興實中以台灣黑熊代表團隊形象。儘管因中國隊伍抗議，原本掛在維修站的國旗被迫撤下，但比賽結束後，兩支台灣隊伍在場外互相打氣，高喊「台灣No.1」。

國旗北市底特律
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