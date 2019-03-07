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「瑪麗亞比喻菲人」遭批 韓國瑜：絕沒歧視之意

中金院希望夥伴聯盟再添生力軍 攜手臺南高工共同開設AI課程

2019-03-07 15:21聯合新聞網 台南訊

中信金融管理學院師長與臺南高工師生合影留念。圖／中信金融管理學院提供
中信金融管理學院師長與臺南高工師生合影留念。圖／中信金融管理學院提供
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致力於培育優秀國際智慧金融家的中信金融管理學院(簡稱中金院)，以「公益為先，助弱扶優」為辦學理念，積極找尋優秀學子，培育AI跨領域人才。中金院施光訓校長於今(7)日赴國立臺南高級工業職業學校，拜會臺南高工王榮發校長，雙方簽署希望夥伴聯盟協議，臺南高工正式加入中金院希望夥伴聯盟。

中金院新成立之AI人工智慧學系以人工智慧(Artificial Intelligence)、區塊鍵(Blockchain)、雲端運算(Cloud Computing)及大數據(Big Data)等ABCD四大方向為設計主軸，並結合企業實務技能應用。施校長指出，未來AI人工智慧學系將向下扎根與臺南高工合作，由中金院專業師資前往臺南高工授課，導入AI內容創意發想，希望對AI領域有興趣的學生先修學習，接觸第一手知識，探討AI與生活的緊密連結，提早為AI世代的來臨做好預備。

王榮發校長與施光訓校長交換希望夥伴聯盟協議。圖／中信金融管理學院提供
王榮發校長與施光訓校長交換希望夥伴聯盟協議。圖／中信金融管理學院提供
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王榮發校長表示，中金院在產業趨勢發展與學術結合有前瞻性的規劃，對清寒學子的照顧更令人佩服，很高興此次有機會成為中金院的希望夥伴聯盟，未來會積極推薦學生前往中金院就讀，希望在地優秀學子能留在台南升學及就業，並幫助更多弱勢學生減輕就讀大學的經濟負擔，學生得以專注於課業，免於煩惱經濟及後續就業問題。

金融業將是科技人才的新舞台，為朝國際化校園邁進，中金院與法國雷恩商學院、日本早稻田大學、菲律賓LPU等多所知名商學院合作，提供優秀學生公費海外金融實習基地見習機會，培養學生全球化視野，進而培育具國際觀的產業實務人才。施校長表示，臺南高工為臺南首屈一指的職業學校，希望中金院以完善的獎、助學金制度，落實「公益為先、助弱扶優」的創校宗旨，吸引臺南高工優秀學子加入。高中職學生皆可憑近三年統測、學測、指考成績或參加中金院自辦筆試，以單獨招生管道進入中金院，加入國際智慧金融家的行列。

王榮發校長與施光訓校長簽署希望夥伴聯盟協議。圖／中信金融管理學院提供
王榮發校長與施光訓校長簽署希望夥伴聯盟協議。圖／中信金融管理學院提供
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施光訓校長致贈希望夥伴聯盟立牌。圖／中信金融管理學院提供
施光訓校長致贈希望夥伴聯盟立牌。圖／中信金融管理學院提供
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臺南高工王榮發校長致贈校旗予中信金融管理學院施光訓校長。圖／中信金融管理學院提供
臺南高工王榮發校長致贈校旗予中信金融管理學院施光訓校長。圖／中信金融管理學院提供
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臺南AI經濟中信金融管理學院
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