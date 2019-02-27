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飲料調製乙級通過率超過90% 永平工商成績冠全國

2019-02-27 22:54聯合報 記者鄭國樑／桃園報導

永平工商觀光科30位高三生參加「飲料調製乙級」檢定，28人過關，成績冠全國。 記...
永平工商觀光科30位高三生參加「飲料調製乙級」檢定，28人過關，成績冠全國。 記者鄭國樑／攝影
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桃園市永平工商觀光科30位學生參加「飲料調製乙級」技術士技能檢定，28人過關，成績勇奪全國之冠，也顯示永平高水準的師資和設備，有培訓學生擁有高階技術的能力。

勞動部這次乙級檢定（北部）300多人報名，只有永平工商30名考生是學生身分，其他都是社會人士，幾乎都是在餐飲業服務經驗豐富的工作者，不少人花錢到補習班上課，通過率卻不到50%。觀光科主任張嘉云表示，培訓學生幾乎不收費，老師們篩選30人培訓，乙級檢定通過率超過90%。

這張證照有多難考？張嘉云說，考生要先取得丙級證照，參加乙級考試先過學科這關才能考術科，每關都考驗學生專業知識丶技術、記憶、細心與耐力。測驗分為咖啡拉花、吧檯布置丶飲料調製及酒類辨識，除咖啡拉花專業技能要強，還要熟記90道國際雞尾酒配方，利用視覺及嗅覺牢記24支酒種，每關測試都要通過才能獲得乙級證照。

以調雞尾酒為例，考生抽到指定調哪種雞尾酒題目時，現場一旦用錯材料，甚至酒杯形選對了，但是該拿小杯卻拿到大杯，評審會毫不留情的淘汰選手。

校長蔣香蘭說，考取飲料調製乙級證照後對國立大學技優甄審及甄選入學都有很大加分效果，未來若要在飯店吧檯、酒吧等就業，或在相關科系擔任講師丶技術教師，也都具有絶對的優勢。

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