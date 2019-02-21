慈濟科大寒假人文營 689名護理公費生志工服務體驗同理心

2019-02-21 15:53 聯合新聞網 花蓮訊



慈濟科技大學學生打掃榮民之家。圖／慈濟科大提供 分享 facebook

說得再多，都不如親身體驗，才能有所體會。趁開學前夕，慈濟科技大學689位護理科系公費生參加2019寒假人文營。沒有制式的臨床專業技術，反而安排了生命教育講座，還「客製化」每年級的體驗課程，像是一年級新生到榮民之家關懷、四年級學生幫忙剝薑黃、搬南瓜、五年級應屆畢業生和醫院護理部主管面試，讓學生嘗試易地而處、換位思考，從中培養護理工作最不可或缺的「同理心」。

對年僅15歲、沒有照護經驗的一年級學生來說，首度和70多歲的榮民爺爺相處，有很大的年齡代溝，難免感到陌生，連走上前攙扶對方，都有點害怕。在慈濟志工的引導下，才逐漸活絡現場氣氛。慈濟科技大學護理科一年級學生曾黃雁敏表示，一開始完全不知所措、無從下手，直到哼唱懷舊老歌「月亮代表我的心」，才吸引爺爺注意。原來要先懂得同理、站在對方立場思考，以後到醫院實習，就知道如何陪伴高齡病人了。

學生在慈濟志工的引導下與榮民爺爺互動。圖／慈濟科大提供 分享 facebook

慈濟科技大學護理系一年級學生江宜庭表示，就算聽不太懂爺爺口音，還是很認真傾聽，發現其實只要有陪伴和互動，榮民爺爺就很開心了。慈濟科技大學護理科一年級學生林郁萱表示，要體諒老人家的動作慢、行動不便，也要把他們當成家人關懷，原來這就是護理常說的「視病如親」。

有臨床實習經驗的四年級護理科學生，負責清理剛採收的薑黃，才能後續加工成薑黃粉，絲毫馬虎不得。慈濟科技大學護理科四年級學生吳依庭表示，薑的形狀各有不一，光是清理縫隙的泥土就費了不少功夫，其實和護理工作一樣，需要十足的細心與耐心。

儘管公費生的學雜、住宿、伙食等費用都是由學校支出，能減輕家裡經濟負擔，又學得一技之長、銜接未來就業，但是敘利亞難民孩童卻被迫放棄學業。由於內戰，讓敘利亞難民舉家逃離到土耳其，雖然父母擁有醫生、教師的高學歷，卻礙於語言不通，只能依靠子女養家餬口。在證嚴法師的支持下，慈濟志工胡光中發放助學金，讓難民家庭得以生存，更讓孩童重回學校讀書。

慈濟科技大學護理科二年級學生古豐盛表示，看見敘利亞學童這麼渴望讀書，讓自己更有讀書的動力，「有一天，我也能從受助者變成助人者！」慈濟科技大學護理科二年級學生宋宛蓉表示，身為公費生，同樣也是受到慈濟幫助才有機會讀書，更要認真學習，才能將助人的愛繼續傳下去。慈濟科技大學人文室主任謝麗華表示，公費生大多只看到自身的不如意，如今對照別人的苦，才感受到身在福中，希望能激發孩子的學習動力，未來成為對社會有貢獻的人。