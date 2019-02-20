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弘光師生設感測系統 助文蛤養殖戶監控水溫

2019-02-20 19:26中央社 台中20日電

弘光科大服務學習團隊，日前得知彰化縣文蛤養殖業抱怨養殖困境，研發出「物聯網技術養殖漁業無線分散溫度監測系統」，協助業者進行水溫監控，師生也共同進行跨領域應用研究。

弘光科技大學學習服務學習中心團隊，近年到彰化縣芳苑鄉漢寶溼地周邊，進行水質檢測與醫療相關服務，資訊工程系學生林俊穎得知當地文蛤養殖戶抱怨，去年起文蛤因不明原因大量死亡，於是興起要幫助養殖戶的念頭。

林俊穎指出，原一度懷疑是水質污染，偕同老師把水質抽樣帶回學校，請環境與安全衛生工程系檢驗，發現水質沒問題，轉而懷疑是空污或水溫影響文蛤生存，便設計養殖專用溫度感測器，讓養殖戶在抽地下水的同時隨時監控水溫，了解是否因溫度導致文蛤大量死亡。

團隊花費4個月時間，研發出「物聯網技術養殖漁業無線分散溫度監測系統」，透過太陽能板充電、無線網路傳輸資訊，設置12個溫度感測點，其中1個在空氣中、1個在土壤內，剩下10個分布在文蛤池內，由於養殖池內含鹽分，為避免感測器故障，外側還加裝的防水防鹽裝置。

弘光科大資工系特聘教授童建樺表示，學生製作的系統主要是測量文蛤養殖池溫度，由於養殖業者抽地下水養殖，池中溫度太冷或太熱都有可能影響文蛤生長，學生將課堂上學到的技術，運用在養殖池溫度監測。

林俊穎說，從感測器設計到數據的讀取，都以方便養殖漁民監控著手，透過手機登入網頁，就能隨時掌握養殖池內水溫，只要裝在養殖池內，經過長期觀察，便能釐清水溫的變化對文蛤生存所造成的影響。

弘光科大學習服務中心主任張簡玲琳說，當地業者抽取地下水調整文蛤養殖池溫度，學生設計的感測器，可以隨時掌控水溫，又能減少抽水機長時間運作，避免超抽地下水導致地層下陷，還能節省電費，對養殖業者有很大的幫助，師生也共同進行跨領域應用研究，累積創新能力經驗。

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