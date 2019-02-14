企業最愛！ 南臺科大再獲私立科大第一

2019-02-14 00:30 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ／台南報導



南臺科大校際聯盟產業技術暨實習大樓提供校際區域產學策略聯盟，達成整合跨校人才培育的目標。 圖／南臺科大提供 分享 facebook

二○一九年Cheers雜誌「企業最愛大學生調查」結果揭曉，建校近五十年的南臺科技大學第十度獲私立科大第一，全國總排名第廿五，私立大專校院第十；在企業最愛技職體系大學排第六、私立科大第一，超越多所國立科大，表現亮眼。

南臺科大指出，這項調查記錄各大專院校學生表現變化，企業晉用畢業生首重學習意願強、可塑性高，抗壓性與穩定度高兩大特質。校方以經費「取之學生，用之學生」精神，秉持「信義誠實」校訓及「全人教育」、「一流學府」理念辦學，從南臺工業技藝專校、工業專校、工商專校、技術學院至升格科大，一路走來始終如一，此次獲各界肯定絕非偶然。

校長盧燈茂表示，該校執行教育部「發展典範科技大學計畫」、「教學卓越計畫」打下深厚基礎，繼續推動高教深耕計畫，致力教學革新，產學合作、國際人才培育及創新教學都有亮眼成績，十度名列企業最愛私立科大第一，全國排名持續躍進，代表努力有成果，將秉持一貫辦學理念，向一流學府目標邁進。

盧燈茂指出，獲這項榮譽要歸功師生平時教學研究落實執行ＰＤＣＡ機制，行政團隊對校務發展通盤掌握與縝密規畫。期望師生善用學校資源，教學、研發與輔導各面向達到預期成果，學生都能具備研發、創新及國際移動能力，畢業後大展長才，有助國家社會經濟及個人成就發展。