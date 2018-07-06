產學訓合作翻轉未來 大學畢業年薪百萬不是夢

2018-07-06 16:42 中央社 桃園6日電



憑著3張證照，大學畢業生也能打造年薪百萬高收入，北科大學生李宗益，參加勞動部勞動力發展署桃竹苗分署產學訓專班，不但在畢業時取得學歷、證照及就業，更輕鬆打造百萬年薪。

年僅23歲的畢業生李宗益今天受訪表示，就讀北科大4年的期間，他參與產學訓專班，去年畢業時順利取得學位、冷凍空調乙級證照及工作經驗，自己更另外考取國際綠建築及PMP國際專案管理證照，憑藉著這些條件不但順利為自己爭取到專案經理的職位，年薪更突破百萬元。

同樣是23歲的女學員林姿妤表示，靠著一張冷凍空調乙級證照，她在男性為主的職場中，以專業技能獲得錄取為節能應用工程師，負責空調管線規劃製圖，年薪輕鬆突破65萬元的她，建議年輕學子在就學時就要做好規畫，鎖定目標增強自己的技能，才有機會翻轉未來。

勞動部長許銘春出席產學訓專班結訓典禮表示，桃竹苗分署攜手大專院校規劃產學訓專班，學生大一時將在分署接受1800小時的專業訓練，培養就業技能並取得技術證照，大二到大四則媒合至企業就業，並利用夜間及假日返校補充學識理論，畢業時一次取得學歷、證照及工作經驗，成為搶手新鮮人。

許銘春表示，學員在大二進入業界工作時，平均月薪已達到新台幣2萬9000元，到了大四平均月薪更可成長至3萬1800元，畢業時若能取得甲級證照，平均年薪上看75萬元，一技在手的學員們在訓後都有多個工作機會，就業率100%。