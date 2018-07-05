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崑山科大2畢業生 奪德國紅點設計概念獎

2018-07-05 20:53中央社 台南5日電

今年剛從崑山科技大學空間設計系畢業的陳辰瑋，以「城市菌生－生活突變的建築」探討台...
今年剛從崑山科技大學空間設計系畢業的陳辰瑋，以「城市菌生－生活突變的建築」探討台灣特有的二次增建文化，成功奪得2018德國紅點設計概念獎。（崑山科大提供） 中央社
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今年剛從崑山科技大學空間設計系畢業的陳辰瑋、廖晏婷，分別以「城市菌生-生活突變的建築」「窄縫中的記憶-巷弄情感故事轉述」奪得2018德國紅點設計概念獎。

崑山科大今天發布新聞稿指出，陳辰瑋及廖晏婷2人的作品，在今年德國紅點5640件參賽作品中突圍，擊敗全球55個國家的眾多參賽者，奪得2018紅點設計概念獎（Red Dot Award：Design Concept Winner）

陳辰瑋的作品「城市菌生-生活突變的建築」，主要是探討台灣特有的二次增建文化，顯現人們對生活需求的不滿足，才提出以黏菌生長、植生的概念，構築都市中增建的生活空間，將共享及交流空間延伸至立面，共生互利，在飽和的城市發展中衍生新的可能與秩序。

廖晏婷的「窄縫裡的記憶-巷弄情感故事轉述」，則以作家葉石濤筆下的台南早年巷弄場景、富於生活氣息及常民歲月的記憶情感為題，轉化重塑後的街縫空間，可讓人們重新感受早期的巷弄氣氛和遺失的交流情感，留存府城巷弄的記憶時光。

德國紅點設計大獎分為「紅點產品設計大獎」「紅點傳達設計大獎」與「紅點設計概念大獎」三大領域，今年吸引全球5640件作品角逐。

今年剛從崑山科技大學空間設計系畢業的廖晏婷以作家葉石濤筆下的台南早年巷弄場景為主...
今年剛從崑山科技大學空間設計系畢業的廖晏婷以作家葉石濤筆下的台南早年巷弄場景為主題，創作「窄縫中的記憶－巷弄情感故事轉述」，榮獲2018德國紅點設計概念獎。（崑山科大提供）中央社
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