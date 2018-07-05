崑山科大2畢業生 奪德國紅點設計概念獎

2018-07-05 20:53 中央社 台南5日電



今年剛從崑山科技大學空間設計系畢業的陳辰瑋，以「城市菌生－生活突變的建築」探討台灣特有的二次增建文化，成功奪得2018德國紅點設計概念獎。（崑山科大提供） 中央社 分享 facebook 今年剛從崑山科技大學空間設計系畢業的陳辰瑋、廖晏婷，分別以「城市菌生-生活突變的建築」「窄縫中的記憶-巷弄情感故事轉述」奪得2018德國紅點設計概念獎。

崑山科大今天發布新聞稿指出，陳辰瑋及廖晏婷2人的作品，在今年德國紅點5640件參賽作品中突圍，擊敗全球55個國家的眾多參賽者，奪得2018紅點設計概念獎（Red Dot Award：Design Concept Winner）

陳辰瑋的作品「城市菌生-生活突變的建築」，主要是探討台灣特有的二次增建文化，顯現人們對生活需求的不滿足，才提出以黏菌生長、植生的概念，構築都市中增建的生活空間，將共享及交流空間延伸至立面，共生互利，在飽和的城市發展中衍生新的可能與秩序。

廖晏婷的「窄縫裡的記憶-巷弄情感故事轉述」，則以作家葉石濤筆下的台南早年巷弄場景、富於生活氣息及常民歲月的記憶情感為題，轉化重塑後的街縫空間，可讓人們重新感受早期的巷弄氣氛和遺失的交流情感，留存府城巷弄的記憶時光。