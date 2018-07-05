聯晚之眼／葉丙成：大學應付4年 不如先探索興趣

2018-07-05 14:44 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 馮靖惠 ／台北報導



台大電機系教授葉丙成表示，大學入學制度沒做到「人盡其才」，也沒讓學生在高中有機會和時間探索興趣、了解大學在念什麼。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 「很多家長在無意識下，把孩子變成『無動力世代』。」台大電機系教授葉丙成表示，很多家長逼孩子念大學，甚至要求考上排名好的大學，導致很多孩子「為了念大學而念大學」，不是為了想學東西而念大學，大學四年也只學會「應付」，畢業後到職場，才發現專業基礎差，導致要在職場探索多年，才找到自己想走的路。

「這個方案有它的意義，但不是社會的主流，要說服家長觀念很難。」龍華科大校長葛自祥說，很多人覺得大學文憑貶值，大學生出社會後，實力沒增加多少。但他覺得，多數家長還是文憑至上，大多希望孩子繼續往上念；即便家境有困難的，還是會想辦法克服經濟問題，是該方案最大瓶頸。

但葉丙成說，他就鼓勵自己的孩子，18歲不見得一定要念大學，先去工作兩年，知道自己缺什麼，或是想學什麼，再去念大學。因為當是為了學習而進大學，即使不是進排名頂尖的大學，還是可能得到遠大於在頂大「應付」四年的收穫。

「搶頂尖學生的考招制度，讓孩子沒時間探索興趣。」葉丙成說，台灣社會要重新思考，教育不該只是讓孩子去搶排名好的大學，頂大也不能只想搶排名前5%的學生。

葉丙成說，高三寒假考學測，高中前兩年半，學生忙著準備考科，沒時間探索興趣。學測考完一個多月就要忙申請，也沒時間深刻了解大學科系教什麼，就會變成父母認為哪個系有「前途」就去讀。

他強調，台灣社會更嚴峻的問題是少子化，重點要「人盡其才」，但到目前為止，大學入學制度沒做到「人盡其才」，也沒讓學生在高中有機會和時間探索興趣、了解大學在念什麼。