聯晚之眼／高中畢先工作 他後悔了：工作簡單、被當吉祥物！

2018-07-05 14:43 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 馮靖惠 ╱台北報導



去年參與「青年教育與儲蓄帳戶」的劉瑞伯，國立北門農工電機科畢業後到南紡工作，擔任助理工務員。 圖／劉瑞伯提供 分享 facebook

大學學歷工作 「比人家晚」

去年參與「青年教育與儲蓄帳戶」的劉瑞伯，去年北門農工電機科畢業後先到南紡工作，擔任助理工務員。他說，當初因對未來迷惘，希望藉由工作確認志向；但滿後悔參加該計畫，雖然政府每月多給1萬元，但其他已在讀大學的同學，四年後就能用大學學歷工作，「我就會比人家晚。」

另一名不願具名的申請青年也說，政府應多了解申請者在職場上實際的工作內容。他當初看到工作內容，因為是比較有技術性的工作，且應徵的職稱「oo工程師」很好聽，但實際上工作內容卻是「18至60歲都能做」，跟產學合作計畫的實習內容差不多，不如先去讀大學。

政府計畫的員工 公司「百般呵護」

因是政府計畫的員工，公司對他百般呵護，同事甚至形容他們很像「吉祥物」，只要看其他同事做就好，什麼都不用動，因為公司怕他們若受傷，會不好交代。

新化高工化工科應屆畢業生陳泓銘，因家庭經濟情況不太好，高一就開始打工，他申請今年計畫，已媒合成功。他說，他已考上明志科大，但想先透過該計畫存大學學費，「只要有目標有方向，晚兩年讀大學，沒關係。」

今年從基隆商工資處科進修部畢業的江品葳也是今年申請者。她說，本來就想畢業先工作、半工半讀，「從中摸索自己真正的興趣」。參加政府計畫，工作內容和勞工權益應較有保障。

劉瑞伯說，高職畢業後，不知道自己要做什麼，唯一確定的是「不想回學校念書」。去年考完統測後決定參加計畫，「政府每月給1萬元還蠻吸引人的」。當初父親還跟他說「何必這麼早出去工作」，先讀大學也沒關係，但他堅持先去業界闖闖。

工作近一年 看到自己的不足

但在南紡工作近一年，劉瑞伯看到自己的不足。他發現，學校教的和高職學歷在職場都不夠用。「我不會後悔所做的選擇，但滿後悔參加計畫」。計畫結束後，劉瑞伯希望能在職進修、半工半讀；「如果公司願意繼續聘用我，我就會把大學學歷補完。」他建議計畫誘因更大，或產業選項再多一點。