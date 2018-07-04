比上年度略高！技優甄審入學放榜 分發錄取率43.36％

2018-07-04 11:54 中央社 台北4日電



107學年度四技二專技優甄審入學招生分發錄取結果今天公告，招生名額共8451個，1萬4387人報名，6238人獲錄取，分發錄取率43.36%，比106學年度略高。

技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿表示，107學年度四技二專技優甄審入學招生共有101校參與，提供8451個招生名額，以商業類、電子類、商設類的招生名額居前3名。

四技二專技優甄審入學招生分發錄取結果今天公告，技專校院招生委員會聯合會表示，107學年共1萬4387人報名，比106學年度略減，甄審結果的正、備取生計1萬1599人，1萬843人完成網路登記就讀志願，最後6238人獲錄取，分發錄取率43.36%，比106學年度略提升。

技專校院招生委員會聯合會提醒，分發錄取生必須於7月13日中午12時前，依錄取學校規定時間及方式辦理報到，若未於規定期限內完成報到手續者，視同放棄錄取資格；錄取生如同時獲得107學年度四技二專甄選入學錄取資格，僅能擇一辦理報到，違者取消其錄取及入學資格。

已辦理報到手續的錄取生，除非在7月13日中午12時前，以書面申請向錄取學校聲明放棄錄取資格，否則一律不得再參加107學年度四技二專日間部聯合登記分發及各大學校院入學招生，違者取消其甄審入學錄取及入學資格。