教育部核定虎科大增設農科系 雲林可望產學攜手一條龍

2018-06-29 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林縣為農業大縣，縣內3所大學竟都沒有農業系，教育部通過核定同意虎尾科技大學增設農業科技系，可望明年開始招生；同時結合縣內3所農校與農民業師今年開辦「產學攜手專班」招生，未來搭配大糧倉有機專區，形成農業大平台，從教育、實作到產銷經營一條龍，讓農業進入新的里程碑。

立委蘇治芬把這項消息今天在網路傳開，馬上引起農友關注，「農業發展的根本在教育」蘇治芬說，很難想像雲林農業大縣，竟沒有農業系所，今年初她開始和教育部、農團共商如何成立農業系所，昨天獲教育部核定國立虎尾科大成立「農業科技系」，同時虎科大「產學攜手專班」今年也開始招生兩班。

蘇治芬說，這是雲林農業教育新的里程碑，人才培育是新農業的核心，新農民養成很重要，將來持續推動設立農學院，爭取施工中的虎科大新校區增設實習農場，將來結合虎尾、西螺、北港3所農校，讓學生4天在農場實作、2天上課，更有在地直升國立大學的機會，甚至推動有機農業證照制度，讓高職生的學習不致中斷且可「在地升級」成為新農民。

虎科大校長覺文郁表示，虎科素以理工機械為強項，未來若增設農業科技系，仍著重在農機教育，把機械智能元素加入農業中，搭配虎科附設的農民大學與3所農校合作，培育出更多「智慧農業」人才。因需建置師資和場域，新科系可望明後年招生。