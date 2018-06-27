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成立太陽光電模組類工廠　健行科大培育技術人才

2018-06-27 22:03聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

為扎根基礎人才培育，深化產學連結，教育部推動「產業菁英訓練示範基地計畫」，由健行科技大學獲得計畫補助，並於今天正式揭牌成立「太陽光電模組類工廠」。教育部表示，未來將結合該校既有的「太陽光電設置乙級技術士」合格考場，形成一座全國獨一無二的綠能發展基地，盼藉此培育太陽光電技術人才。

為達成政府2025年太陽光電發電系統裝置容量20GW（百萬瓩）目標，並且帶動綠能科技產業發展及創造綠色就業等機會，健行科大執行「太陽光電模組暨發電系統設置技優人才培育計畫」，投入5千多萬元建立太陽光電模組類工廠，以及太陽光電發電系統設置訓練站及各式系統評估檢測設備。

教育部表示，該校執行此培育計畫所建置的「太陽光電模組封裝類生產線」，其完整性相當於一座太陽光電模組工廠，藉由學校課程搭配區域廠商進行產學合作及校外實習，可訓練學生累積太陽光電模組封裝實作能力。另搭配「太陽光電設置乙級技術士訓練站」，學生可在室內練習架設太陽光電系統，在不受天候影響下充分練習、順利考取專業證照。

健行科大表示，在師資培育方面，會與夥伴學校國立高雄科技大學與國立勤益科技大學為主，培育首批種子教師後，再推廣至區域學校。在學生訓練方面，採「學分學程」與「短期技能培訓」二大類，學生須修習「綠色能源契合式學分學程」等專業知能學分，並輔導考取太陽光電設置乙級技術士證照。

健行科大首創國內第一座太陽光電設置技術士乙級技能檢定場。圖／健行科大提供
健行科大首創國內第一座太陽光電設置技術士乙級技能檢定場。圖／健行科大提供
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