成立太陽光電模組類工廠 健行科大培育技術人才

2018-06-27 22:03 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



為扎根基礎人才培育，深化產學連結，教育部推動「產業菁英訓練示範基地計畫」，由健行科技大學獲得計畫補助，並於今天正式揭牌成立「太陽光電模組類工廠」。教育部表示，未來將結合該校既有的「太陽光電設置乙級技術士」合格考場，形成一座全國獨一無二的綠能發展基地，盼藉此培育太陽光電技術人才。

為達成政府2025年太陽光電發電系統裝置容量20GW（百萬瓩）目標，並且帶動綠能科技產業發展及創造綠色就業等機會，健行科大執行「太陽光電模組暨發電系統設置技優人才培育計畫」，投入5千多萬元建立太陽光電模組類工廠，以及太陽光電發電系統設置訓練站及各式系統評估檢測設備。

教育部表示，該校執行此培育計畫所建置的「太陽光電模組封裝類生產線」，其完整性相當於一座太陽光電模組工廠，藉由學校課程搭配區域廠商進行產學合作及校外實習，可訓練學生累積太陽光電模組封裝實作能力。另搭配「太陽光電設置乙級技術士訓練站」，學生可在室內練習架設太陽光電系統，在不受天候影響下充分練習、順利考取專業證照。