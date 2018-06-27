親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
升學情報站
升大學甄選攻略
國家考試
35th政大金旋獎

哪一種最防蚊？屏科大學生研究過山香忌避效果好

2018-06-27 08:05聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

屏東科技大學農學院生物資源博士班教授李鴻麟（右）指導大四學生張真語（左），以過山...
屏東科技大學農學院生物資源博士班教授李鴻麟（右）指導大四學生張真語（左），以過山香葉精油開發製作出天然防蚊膏及防蚊液。記者翁禎霞／攝影
分享
國立屏東科技大學木材科學與設計系四年級學生張真語以屏東在地台灣原生植物的過山香，提煉葉精油開發製成天然防蚊膏及防蚊液，對白線斑蚊的防蚊效果，大大優於坊間產品常用的白千層精油，研究成果並在全國技專校院學生實務專題競賽「生技醫農組」獲獎。

張真語說，自己唸的是木材科學系，經常出入木材工廠，對蚊子的攻擊相當困擾，於是她特別找生物資源博士班李鴻麟教授指導，歷經一年的研究，終於利用過山香的葉精油，成功製成天然防蚊液等相關產品。

過山香是台灣原生植物，大多生長在中南部叢林，特別以恆春半島最多，李鴻麟指導張真語以水蒸餾法，萃取出葉中所含的精油與純露，再加入天然的蜂蠟、甜杏仁油等具有同樣有趨避效果的精由，經實驗結果證實，果然能趨蚊。

他們並比較過山香葉精油及白千層精油，對白線斑蚊的忌避效果，結果顯示5%濃度的過山香與白千層，對白線斑蚊的忌避時間分別為20分鐘與13分鐘；如果精油濃度提高至10%時，忌避時間分別為37分鐘與18分鐘；當過山香濃度大於30%時，則忌避時間甚且能超過2個小時，顯示過山香精油對白線斑蚊的忌避效果，優於市售防蚊液常添加的白千層精油。

屏科大生物資源博士班教授李鴻麟也表示「天然仔尚好」，利用過山香天然的味道，就能達到趨蚊效果，不僅就地取材，而且用得安心，讓原生植物更具附加價值。

屏東科技大學農學院生物資源博士班教授李鴻麟（右）指導大四學生張真語（左），以過山...
屏東科技大學農學院生物資源博士班教授李鴻麟（右）指導大四學生張真語（左），以過山香葉精油開發製作出天然防蚊膏及防蚊液。記者翁禎霞／攝影
分享
經實驗證實，過山香葉精油製作的防蚊液，對白線斑蚊有忌避效果。記者翁禎霞／攝影
經實驗證實，過山香葉精油製作的防蚊液，對白線斑蚊有忌避效果。記者翁禎霞／攝影
分享

防蚊屏科大生技
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

9月試辦長照班 敏惠醫專招收40名印尼生

2018-06-26 22:45

崇右盼教部澄清非「專輔學校」 教部：從未公布

2018-06-26 16:22

四技二專技優甄審結果出爐 明起開放考生填志願序

2018-06-26 14:51

敏惠醫專試辦東南亞學生長照二專 9月招印尼40人

2018-06-26 09:46

扛泳池上山 明新科大巡迴偏鄉

2018-06-25 23:46

二仁溪從黑龍江變水清魚現 大學生感動撿垃圾

2018-06-25 14:25

母子3人一起從華醫畢業 兒子大讚「super媽媽」

2018-06-23 15:37

台科大首辦越南台商企業徵才

2018-06-23 12:59

弱風也可啟動風機 空軍航空技術學院教授發明獲金牌

2018-06-23 12:38

屏科大拓展新南向 泰籍學生來台學習最新農機

2018-06-22 20:21

龍華科大斥資6000萬 打造「dream圖書館」

2018-06-21 23:30

北科大五專菁英班 競爭激烈

2018-06-21 22:59

台北工專榮光再現！北科五專班估錄取分數不輸建北

2018-06-21 21:27

盼提拔剛畢業學弟妹 元智校長發信給校友企業主管

2018-06-21 20:19

五專聯合免試名額公布 高雄海洋、應用科大合辦分發

2018-06-21 17:04

弘光科大給魚也給釣竿 60多學員順利考取資訊證照

2018-06-21 16:00

培養AI跨域人才 微軟專業認證課程導入交大校園

2018-06-21 15:39

科大與百容電子策略聯盟 企業供獎學金與實習

2018-06-20 20:27

考取救生員證照 學生：前往夢想職業的第一步

2018-06-20 14:20

城市科大培訓救生員 月薪上看10萬

2018-06-20 14:18

二信陳姵頤多益考985分 獲選教育部環教青年代表

2018-06-20 09:43

為金門留住好老師 高職生陳情

2018-06-20 00:00

大三生就獲校長撥穗 建國科大畢業典禮很溫馨

2018-06-16 19:30

畢業是學習的開始！ 南台科大4千名畢業生齊聚一堂

2018-06-16 17:00

勵志！ 從高職補校讀起 60歲阿嬤直升研究所

2018-06-16 16:51

這所學校畢業典禮長達10小時 前後要辦7場典禮

2018-06-16 15:30

劉家4姐弟全是崑山科大生！ 3姊妹今年同時畢業

2018-06-16 14:42

管中閔勉科大畢業生「當勇於改變自己的獅子」

2018-06-16 13:14

崑大金融系蘇庭筠自學俄文！9月赴俄羅斯留學

2018-06-16 11:46

管中閔現身科大畢典 勉勵畢業生做勇於改變自己的獅子

2018-06-16 11:03

正修科大「學習楷模獎」 她克服聽障成果雕高手獲獎無數

2018-06-14 23:34

美和科大2千學子開智慧 成功創下世界紀錄

2018-06-14 23:25

義肢鐵鉤夾粉筆 作育英才28年「虎克船長」獲頒杏壇芬芳獎

2018-06-14 22:35

北科大五專菁英班 吸引5A++學生

2018-06-13 23:47

樹德科大經管所 產出全台第一個「里長專班」

2018-06-13 19:07

繼夜市專班後 北商再開「電器大學專班」

2018-06-13 15:50

五專優先免試分發結果今天出爐 6月14日截止複查

2018-06-13 15:41

傳企業搶買大華科大 教部要求校產信託

2018-06-13 13:37

傳企業搶買大華科大 校長：依法呈報教育部

2018-06-13 13:36
看更多

熱門文章

畢業就是失業？大葉大學護理系畢業生有3個工作機會

2018-06-26 10:36

大學師薪水不夠高？ 科技部產學合作最高每月加碼8萬元

2018-06-26 12:03

台大辦國際校長會議幾無名校 自主聯盟嘆盛事變憾事

2018-06-26 11:23

英語作為第二官方語？ 教部先推雙語班

2018-06-26 20:59

沒校長成歷年最小規模環太校長會議？ 主辦台大否認

2018-06-26 13:05

新校長爭議 高醫大：不影響教職員薪資發放

2018-06-26 17:47

指考衝刺／英文科熟悉單字的多重意義 閱讀測驗3S技巧

2018-06-26 11:48

台大自主聯盟籲：請國際大學校長力挺大學自主

2018-06-26 16:29

一個人很會寫作不厲害 全校都很會寫作才厲害

2018-06-26 19:57

給代理教師一年聘期？ 鄭文燦推：參考其他五都再決定

2018-06-26 12:31

指考衝刺／國文科多元媒材入題 各文類準備重點

2018-06-26 11:23

罕見橄欖石雨！夏威夷火山噴發月餘 最大淡水湖沒了

2018-06-26 15:31

哪一種最防蚊？屏科大學生研究過山香忌避效果好

2018-06-27 08:05

代理師暑假失業潮 教團：財政非藉口

2018-06-26 20:39

台灣與韓國科學技術院簽訂合作 明年送首批學生攻讀學位

2018-06-26 21:04

崇右盼教部澄清非「專輔學校」 教部：從未公布

2018-06-26 16:22

考生注意！一張表看指考電燈損壞、發生地震如何應對　　

2018-06-26 15:55

四技二專技優甄審結果出爐 明起開放考生填志願序

2018-06-26 14:51

黑馬逼和悍將！擋下梅西12碼球 冰島隊世足演驚奇

2018-06-26 15:30

高醫大選代理校長遭質疑違法 董事會駁：合乎規定

2018-06-26 18:46

任正副班長的2位校長 用音樂牽起兩國小情誼

2018-06-26 19:56

成大研發光學相機 將在年底登上太空

2018-06-26 19:23

技工賴明和專業奉獻 苑裡高中17年免購新桌椅

2018-06-26 20:38

創首例！加強指考突發應變措施 台電進駐全國47考場

2018-06-26 14:23

「抗議高醫大董事會違法遴選代理校長」記者會

2018-06-26 16:09

敏惠醫專試辦東南亞學生長照二專 9月招印尼40人

2018-06-26 09:46

會考生活英語／生活篇 感謝信

2018-06-26 09:46

大學師產學合作主持費 每月最高9.5萬

2018-06-27 00:24

大學指考周日登場 台電800人戒備防跳電

2018-06-27 08:14

什麼玩譯／關於海洋那些事

2018-06-26 15:33

不買補充教材 教師課堂言語霸凌學生

2018-06-26 13:45

興大研發「仿生軟性機器人」 登國際期刊

2018-06-26 17:41

扎根英語教育 教部擬修法鬆綁雙語班

2018-06-27 00:33

推英語成第二官方語言 教部從教學評量先改變

2018-06-26 23:00

高醫大代理校長爭議 教育部：未違法

2018-06-26 20:34

圖擊隊／吸管之亂

2018-06-26 15:29

指考衝刺／地理科歷年試題重點彙整 留意時事議題

2018-06-27 08:18

屏東原生植物過山香 屏科大生製防蚊品得獎

2018-06-26 17:47

影／軟萌熊貓吃粽子慶端午！包粽子的英文步驟

2018-06-26 13:08

明新科大上課玩樂高 組裝AI機器人飆創意

2018-06-27 00:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top