哪一種最防蚊？屏科大學生研究過山香忌避效果好

2018-06-27 08:05 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東科技大學農學院生物資源博士班教授李鴻麟（右）指導大四學生張真語（左），以過山香葉精油開發製作出天然防蚊膏及防蚊液。記者翁禎霞／攝影 分享 facebook 國立屏東科技大學木材科學與設計系四年級學生張真語以屏東在地台灣原生植物的過山香，提煉葉精油開發製成天然防蚊膏及防蚊液，對白線斑蚊的防蚊效果，大大優於坊間產品常用的白千層精油，研究成果並在全國技專校院學生實務專題競賽「生技醫農組」獲獎。

張真語說，自己唸的是木材科學系，經常出入木材工廠，對蚊子的攻擊相當困擾，於是她特別找生物資源博士班李鴻麟教授指導，歷經一年的研究，終於利用過山香的葉精油，成功製成天然防蚊液等相關產品。

過山香是台灣原生植物，大多生長在中南部叢林，特別以恆春半島最多，李鴻麟指導張真語以水蒸餾法，萃取出葉中所含的精油與純露，再加入天然的蜂蠟、甜杏仁油等具有同樣有趨避效果的精由，經實驗結果證實，果然能趨蚊。

他們並比較過山香葉精油及白千層精油，對白線斑蚊的忌避效果，結果顯示5%濃度的過山香與白千層，對白線斑蚊的忌避時間分別為20分鐘與13分鐘；如果精油濃度提高至10%時，忌避時間分別為37分鐘與18分鐘；當過山香濃度大於30%時，則忌避時間甚且能超過2個小時，顯示過山香精油對白線斑蚊的忌避效果，優於市售防蚊液常添加的白千層精油。