盼提拔剛畢業學弟妹 元智校長發信給校友企業主管

2018-06-21 20:19 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ╱即時報導



每年一到畢業季，很多剛踏出大學校園的社會新鮮人，開始焦慮找不到工作或薪水太低。為協助畢業生求職，元智大學校長吳志揚特別發信給元智畢業的所有企業主管，詳述元智推動全英語教學、程式設計列全校必修課等教學及研究成果，希望這些校友多提拔學弟妹。

元智大學指出，元智校齡輕，校友數雖不及老學校，但比其他學校更積極行銷自己的畢業生，學生畢業前都需企業實習，校長在每屆學生畢業前，也特別寫信給所有校友企業主及主管，請他們提攜弟妹。

吳志揚在給企業主管的信中提到，元智是國內第一所具國際聲望的雙語大學，連續入選英國泰晤士報教育專刊全球最佳大學，並名列英國泰晤士報建校少於50年的全球前百名年輕潛力大學；元智管理學院也獲得國際商管學院AACSB認證殊榮。

吳志揚指出，元智致力邁向雙語大學，新生入學前需參加新生英語營，入學後更有1/3以上全英語專業課程授課，畢業前須通過英語檢定外，配合政府新南向之政策，去年起各學院全面增設英語專班。

此外，為迎接人工智慧AI時代來臨，元智首創全面實施新雙語課程，將程式語言列為新雙語，作為通識課程必修學分。同時擬成立「人工智慧跨域創新應用中心」，與企業產學合作，培育相關領域開發人才。

在產學研發方面，元智老人福祉科技以及燃料電池與氫能關鍵技術，在科技部2016年度產學小聯盟計畫，執行成果與績效分別獲選為經管與資服組及土木能環組之第一名。

吳志揚說，元智學生在外表現也有優異成績，例如資工系師生共同設計的作品「Easy3D」獲第21屆「俄羅斯阿基米德國際發明展」金牌獎項；化材系碩士生許焌騰，組成跨領域的愛綠淨生技團隊，用最綠的廢水處理系統做為主題，獲創業傑出獎，獲得科技部200萬元創業獎金。