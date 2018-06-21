解決AI人才荒 微軟攜手交大成立AI人才中心

2018-06-21 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



今年初微軟在台成立AI研發中心，為解決台灣目前超過6千名的AI人才缺口，台灣微軟今天與交通大學合作成立「AI 與數據科學人才培訓暨認證中心」，交大將導入微軟專業認證課程至學校教學體系中，協助學生取得資料科學與AI課程認證，培養將AI靈活結合產業應用的跨領域人才。

AI的發展帶來許多衝擊，台灣產業面臨結構變動，佔台灣GDP總額逾1成的竹科也步上以AI引領軟硬體整合的轉型之路。因應產、學各界對AI研發專業技能的迫切需求，台灣微軟更與交大攜手，導入微軟線上課程，將全球最新的AI與數據科學脈動帶進台灣校園。

交大也繼去年8月成立國內第一所數據科學與工程研究所後，又於今年3月正式成為科技部核定全國性的 AI 創新研究中心之一。交大副校長林一平表示，全台第一個積體電路、第一部中文電腦都在交大誕生，交大可說是一路見證台灣科技產業的每個重要時刻，如今台灣正值AI轉型的關鍵時代，期待透過微軟提供的資源，讓學生能無縫接軌國際並掌握AI趨勢。

本次導入的MPP課程預計將於8月份展開，課程在交大將以資料科學、AI、大數據這三項核心學門為先發，修習完畢後還須完成相應的實務專題方可取得MPP認證，鼓勵學生立即應用所學。

現階段，台灣微軟預計協助交大學生取得資料科學與AI領域MPP認證；而微軟秉持在台推動「AI普及化」的願景，也將以交大為樞紐，將課程進一步拓展至與交大產學合作極為密切的新竹科學園區。